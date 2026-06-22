Tras la derrota ante Francia, ¿jugará Ayman Hussein contra Senegal?

La selección iraquí sufrió un revés en su partido contra Francia en la segunda jornada del Mundial 2026, cuando su delantero Ayman Hussein se lesionó y tuvo que dejar el campo.

El jugador abandonó el campo en el minuto 26 por dolores musculares y fue reemplazado por Ali Al-Hammadi para evitar que la lesión empeorara.

Según beIN Sports, los primeros exámenes apuntan a una lesión en el ligamento colateral, por lo que podría perderse el decisivo encuentro ante Senegal en la última jornada.

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Hussein es clave en el ataque iraquí y marcó el único gol del equipo en el torneo, en el partido ante Noruega que perdieron 4-1.

El cuerpo médico evaluará su evolución en las próximas horas para confirmar su participación ante Senegal, encuentro clave para la clasificación a los dieciseisavos.

Irak cerrará la fase de grupos el viernes ante Senegal y necesita un buen resultado para soñar con el pase.