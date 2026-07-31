Joan Laporta, presidente del Barcelona, abandonó el hospital de regreso a su casa tras recuperarse de una alteración del ritmo cardíaco que provocó su ingreso hospitalario durante varios días.

El presidente del Barcelona, que el pasado martes había anunciado a través de las redes sociales el problema de salud que le afectó, publicó un comunicado que incluyó numerosas palabras de agradecimiento.

Laporta afirmó, en su comunicado: "¡Ya me han dado el alta médica! ¡¡¡Voy de camino a casa!!!".

Y añadió: "Reitero mi agradecimiento a todos los médicos y médicas, y a los enfermeros y enfermeras de los distintos servicios del Hospital de Barcelona, como Urgencias, Cuidados Intensivos, Laboratorio, Anestesia, Cardiología, Radiología, Endoscopia y otros, además de a todo el personal sanitario, los auxiliares y el personal de limpieza".

Prosiguió: "Quiero añadir un agradecimiento especial a las doctoras Calizaya, Romera y Arbizu por la atención médica y humana que me brindaron, y de manera muy especial al doctor Xavier Sanz, un excelente internista y una referencia para nosotros cuando afrontamos problemas de salud en el Club Barcelona".

Continuó: "El agradecimiento se extiende también a la doctora Paula Saludes, directora médica del Hospital de Barcelona, por su seguimiento y su información constante en todo momento, y por informarnos con precisión de todo lo que el hospital iba a llevar a cabo en relación con este caso concreto, siempre manteniendo la confidencialidad que estos casos requieren. La organización del Hospital de Barcelona y el trato médico y humano representan un modelo a seguir".

Concluyó: "Por último, aprovecho esta ocasión para poner en valor el convenio de asistencia que hemos renovado entre el Club Barcelona y la entidad 'Asistencia Sanitaria', con su colaboración como patrocinador médico oficial del club, que garantiza la mejor calidad y excelencia médica para todos nuestros jugadores y jugadoras profesionales".