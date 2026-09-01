El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, está a las puertas de escribir una nueva página de historia con el Barça, gracias al destacado nivel que ofrece desde el inicio de la presente temporada.

El Barcelona firma un comienzo asombroso de la temporada 2026-2027, anotando una cantidad enorme de goles. El Barça ha disputado hasta ahora 3 partidos en LaLiga, los ha ganado todos y ha marcado 12 goles.

Raphinha encabeza la lista de goleadores del equipo con cinco goles, seguido de Fermín López, con tres goles, después Lamine Yamal con dos goles y, por último, Karim Adeyemi con un gol, además de un gol en propia puerta.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el delantero brasileño está firmando un arranque de temporada excepcional que podría batir récords, un gran logro sin duda alguna.

Raphinha marcó ante el Elche (dos goles), el Athletic Club (dos goles) y el Rayo Vallecano (un gol); es decir, ha visto puerta en los tres primeros partidos de la temporada.

Cabe recordar que el Barcelona ha vivido 13 casos anteriores de jugadores que marcaron en los tres primeros partidos de LaLiga.

Lionel Messi fue el último jugador en lograr esta gesta en su última temporada con el Barcelona (2020-2021), cuando marcó dos goles ante el Elche (3-0), dos goles ante el Athletic Club (2-3) y un gol ante el Villarreal (4-0).

Raphinha espera con expectación la próxima jornada ante el Valencia, el 6 de septiembre del presente mes, en la que aspira a marcar y llegar a ver puerta en las cuatro primeras jornadas de LaLiga.

Esta marca la han logrado antes 3 jugadores: Kubala (1953-1954, 8 goles contra Real Sociedad, Jaén, Valladolid y Sporting), Cayetano Re (1964-1965, 5 goles contra Las Palmas, Atlético de Madrid, Deportivo y Murcia) y Cesc Fàbregas (2011-2012, 4 goles contra Villarreal, Real Sociedad, Osasuna y Valencia).

En cuanto a quienes marcaron en las cinco primeras jornadas de LaLiga, la lista incluye únicamente a dos jugadores: César Rodríguez (1950-1951, con 8 goles contra Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Madrid, Murcia y Valencia) y Zlatan Ibrahimović (2009-2010, 5 goles contra Sporting, Getafe, Atlético de Madrid, Racing y Málaga), quien además fue el primer jugador en lograr esta gesta en su debut en LaLiga.

Hasta el momento en este siglo, Messi es el único jugador que ha marcado en cuatro partidos oficiales consecutivos entre todas las competiciones.

En la temporada 2011-2012, la estrella argentina marcó en los partidos de ida y vuelta de la Supercopa de España (3 goles contra el Real Madrid), en la Supercopa de Europa (un gol contra el Oporto) y en el partido inaugural de LaLiga (dos goles contra el Villarreal).

Y en la temporada 2012-2013, marcó en la Supercopa de España (dos goles contra el Real Madrid) y en LaLiga (dos goles contra la Real Sociedad y Osasuna).

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"



