Tras Haitham Hassan, un gigante europeo sigue a Imam Ashour

Un club europeo ha contactado para preguntar por el jugador egipcio Imam Ashour tras su buen rendimiento en el Mundial.

El mediocampista marcó dos goles en la fase de grupos, ante Bélgica y Australia, antes de que Egipto cayera ante Argentina en octavos.

El Celtic escocés, cuyo contrato con el Al Ahly egipcio vence en 2028, busca ficharlo.

Según la web «Celts Are Here», el Celtic quiere conocer las condiciones económicas para ficharlo y reforzar la plantilla de Martin O’Neill.

Aunque algunos informes apuntaban a que el Al Ahly podría pedir más, la web escocesa asegura que el traspaso podría cerrarse por 4 millones de libras.

El Celtic le ofrecería la oportunidad de jugar competiciones europeas y ser clave para O’Neill.

Ashour ya jugó en el Midtjylland danés antes de volver a Egipto y fichar por el Al Ahly.

Además, el Celtic ofreció 3,5 millones de libras por el egipcio Haitham Hassan, del Real Oviedo, aunque el club español lo rechazó.