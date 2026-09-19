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Tras el shock ante Sundowns: ¿abandonará Posecki el Al Ahli saudí?

Sundowns FC vs Al Ahli
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M. Pusic
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Polémica continua

Un ambiente de controversia dominó durante las últimas horas en torno al futuro del entrenador neerlandés Marino Pusic, tras su derrota con el Al-Ahli saudí ante el Sundowns sudafricano, por un resultado de (1-2), en el marco de la competición de la Copa Intercontinental de Clubes.

Lee también: Análisis: el Al-Ahli se suicidó y el Sundowns aprovechó los desastres de Pusic

La afición del Al-Ahli manifestó su enfado durante las últimas horas por el nivel del equipo bajo la dirección de Pusic, y exigió a la directiva la necesidad de prescindir del entrenador neerlandés.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Y, según informó el programa "Nadina", la directiva no contempla de ninguna manera destituir a Pusic, tal y como se rumoreó en los días pasados, y busca darle una mayor confianza.

La directiva del club teme precipitarse en la destitución, especialmente porque Pusic no ha dispuesto del tiempo suficiente para dirigir al equipo, ya que asumió las riendas del "Raqi" pocos días antes del inicio de la temporada.

El "Raqi" atraviesa una etapa sumamente difícil, ya que ha sufrido 3 derrotas en la Liga y se despidió de la Copa Intercontinental, lo que ha provocado un estado de enfado y preocupación constante.


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