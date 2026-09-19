Tras el golpe de Marruecos, Klopp corre el riesgo de perder a un nuevo talento

Parece que la Federación Alemana de Fútbol está amenazada con perder un nuevo talento de doble nacionalidad, después de que la Federación Croata haya entrado en una fuerte carrera por fichar a Luka Vušar, centrocampista del Schalke, tras su debut con el primer equipo ante el Bayern Múnich.

Según información del diario alemán "Bild", la Federación Croata de Fútbol intensifica sus gestiones para convencer a Vušar, de 19 años, de representar a la selección de Croacia, aprovechando los orígenes del jugador que le otorgan el derecho a elegir entre Croacia y Alemania.

Vušar nunca ha representado a ninguna selección en categorías juveniles, ni tampoco ha disputado ningún partido con la selección absoluta alemana, lo que le hace actualmente libre de elegir la selección que representará en el futuro, según informó la cadena "SPOX".

Los informes no han revelado si la Federación Alemana de Fútbol ya ha iniciado sus contactos con el jugador, aunque su brillantez y la evolución de su nivel podrían empujar a los responsables a actuar rápidamente, especialmente después de recibir la oportunidad de su debut con el Schalke ante el Bayern Múnich en la segunda jornada de la liga.

El Schalke no se conformó con eso, ya que el pasado jueves anunció la renovación del contrato del centrocampista defensivo hasta el año 2029, después de haber recibido, según los informes, varias ofertas de clubes de la Segunda División alemana durante el mercado de fichajes de verano.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

El caso de Vušar llega en un contexto en el que la Federación Alemana ha perdido en los últimos años a varios talentos de doble nacionalidad. Uno de los ejemplos más destacados es su compañero en el Schalke, Sofiane El Fouzi, que eligió representar a Marruecos y se convirtió en candidato a incorporarse a la lista de Jürgen Klopp. También jugadores como Can Uzun y Kenan Yıldız optaron previamente por representar a la selección turca, tras haber jugado antes con las selecciones juveniles alemanas.

El futuro de Paris Brunner sigue abierto, pese a su primera convocatoria a la selección alemana sub-21 el viernes. El joven delantero atrae el interés de la selección de la República Democrática del Congo, ya que el técnico Sébastien Desabre confirmó el contacto con sus padres, subrayando que el jugador no será sometido a ninguna presión.

En cambio, parece que Alemania ha logrado asegurar el futuro de Nnamdi Collins y Loïc Ben Farhat, después de que Antonio Di Salvo, seleccionador de la selección alemana sub-21, confirmara su satisfacción por el hecho de que ambos aceptaran continuar el camino con la selección alemana.

Collins había despertado el interés de la selección estadounidense, mientras que Loïc Ben Farhat disputó dos partidos con Túnez, aunque todavía puede cambiar la selección que representa, ya que sus dos participaciones no fueron en partidos oficiales.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"