Emiliano Martínez, guardameta de Argentina, ha pasado una semana de sus vacaciones de verano intentando asimilar la derrota en la final del Mundial ante España.

Martínez (33 años) había declarado en una entrevista anterior que se retiraría del fútbol profesional si lograba ganar de nuevo el Mundial, ya que considera que superar ese logro sería algo imposible.

Antes del enfrentamiento contra la selección española, no había sido tan claro respecto al futuro del "Dibu", pero tras la derrota en la final, ya no queda ninguna duda al respecto.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que Martínez tiene un contrato con el Aston Villa que se extiende hasta 2029, si bien su nombre estuvo fuertemente vinculado a una salida el pasado verano, y parece que la situación se repetirá de nuevo este año.

Se sabe desde hace tiempo que la Juventus está interesada en ficharlo, pero Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, fue más allá tras la victoria en el amistoso ante el Standard de Lieja.

Spalletti dijo: "Martínez es un portero magnífico y quiere marcharse este verano. Estamos interesados en incorporarlo, porque buscamos competencia en la portería, aunque actualmente contamos con dos guardametas, Di Gregorio y Perin".

Ahora queda la pregunta: ¿elegirá el guardameta argentino continuar en el Aston Villa, que disputará la Liga de Campeones, o preferirá afrontar un nuevo desafío con la Juventus e intentar ayudarla a regresar a los podios, aunque sea a través de la participación en la Europa League?