El Barcelona ha zanjado su postura definitiva sobre el futuro del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, ya que el club mantiene sin cambio alguno la hoja de ruta trazada para el jugador.

El diario español "Sport" señaló: "Pese a que Hamza no ha disputado ni un solo minuto en las dos primeras jornadas de LaLiga, la confianza del club catalán y del cuerpo técnico en el jugador parece absoluta".

El periódico apuntó que el delantero, de 18 años, que mostró todo su potencial durante el verano hasta convertirse en el máximo goleador del equipo en la pretemporada, sigue contando con la total consideración del entrenador Hansi Flick, quien lo considera una opción interesante como recambio en la línea ofensiva del primer equipo.

El jugador ha experimentado una notable evolución cualitativa en el aspecto físico, ya que, además de ser un delantero puro con una buena estructura corporal, se le ha sumado un plan de trabajo físico específico cuyos resultados palpables han empezado a notarse a través de un marcado desarrollo en la parte superior e inferior de su cuerpo.

La participación del jugador con la selección absoluta de Egipto en el pasado Mundial contribuyó a esta evolución, ya que disputó los últimos minutos en la mayoría de los partidos, lo que aceleró su madurez competitiva y le dio a Flick un futbolista listo para el nivel de élite, pese a que el club es consciente de que necesita superar otras etapas en su formación.

Según ha sabido "Sport", la firme intención de la directiva del Barcelona se orienta a que el delantero conserve la camiseta del "Barça Atlètic", con la que fue inscrito al inicio de la temporada con el dorsal 29, ya que este paso pretende, desde el primer día, garantizar que Hamza mantenga ritmo de partidos en caso de no jugar con el primer equipo.

El Barcelona sabe que habrá periodos durante la temporada en los que descenderá su porcentaje de participación bajo la dirección de Flick, y por ello el club considera que su presencia en el equipo del entrenador Juliano Belletti es una opción ideal para que no se detenga el proceso de desarrollo del jugador de 18 años.

En un contexto relacionado, el periódico confirmó las últimas informaciones que apuntan a que el club trabaja actualmente en la renovación del contrato del jugador egipcio.

El contrato que Hamza firmó al incorporarse al equipo juvenil ya no se ajusta del todo a su situación actual, por lo que la directiva catalana planea concederle un aumento de sueldo acorde con su nuevo papel, además de elevar considerablemente el valor de su cláusula de rescisión, que actualmente es de 15 millones de euros, para evitar las tentaciones de los clubes extranjeros.



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