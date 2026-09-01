Tras aceptar las condiciones, un tercer jugador del Real Madrid a las puertas del Fulham

Fulham se acercó a cerrar su tercer fichaje procedente del Real Madrid durante el mercado de traspasos veraniego, después de alcanzar un acuerdo con el club merengue para hacerse con los servicios del joven centrocampista Manuel Ángel, a petición del entrenador Álvaro Arbeloa, que sigue reclutando a sus antiguos talentos de la academia de "La Fábrica".

El periodista italiano Fabrizio Romano reveló que Fulham alcanzó un acuerdo total con el Real Madrid para incorporar al centrocampista de 22 años.

Romano añadió, a través de su cuenta en la plataforma X, que el Real Madrid aceptó el traspaso del jugador conservando un porcentaje del valor de su venta futura, además del derecho de igualar cualquier oferta futura en caso de querer recuperarlo, dentro de las condiciones que puso el club para aprobar su salida.

Por su parte, el diario Marca aclaró que Manuel Ángel ya llegó a la capital británica, Londres, para firmar su contrato con el Fulham, y convertirse así en el tercer jugador que se traslada del Real Madrid al conjunto inglés este verano, después de Gonzalo García y César Palacios, dentro del nuevo proyecto que dirige Arbeloa.

El diario señaló que Arbeloa colocaba en un principio a Thiago Pitarch al frente de sus prioridades para reforzar la medular, pero la insistencia de José Mourinho y el Real Madrid en el jugador y el cierre de la puerta a su salida llevaron al técnico español a dirigir su interés hacia Manuel Ángel, su antiguo capitán en los equipos juveniles.

Añadió que el jugador vivió un verano difícil, después de quedar fuera de los planes del primer equipo durante la pretemporada, además de alejarse de la participación con el Castilla, antes de encontrar una nueva oportunidad en la Premier League bajo la dirección del entrenador que conoce bien sus cualidades.

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