Ronald Araújo dirigió un mensaje de despedida a la afición del Barcelona, anunciando el final de su etapa con el equipo tras 8 años en el club catalán, coincidiendo con su traspaso al Liverpool inglés a préstamo.

Araújo decidió afrontar una nueva experiencia con el Liverpool tras hablar con Hansi Flick, al darse cuenta de que no dispondría de los minutos que necesitaba con el Barcelona esta temporada, y se unió al club inglés a préstamo con una opción de compra valorada en 55 millones de euros.

El defensor uruguayo escribió en Instagram: "Ha llegado el momento de afrontar un nuevo reto. Después de 8 años, me llevo conmigo muchos recuerdos bonitos, el conocimiento que adquirí y, por encima de todo, muchas personas que me acompañaron en este viaje. Os estaré siempre agradecido, culers".

Araújo había perdido su titularidad en el Barcelona durante la temporada pasada, tras sufrir una gran presión después de un error que cometió ante el Chelsea en la Liga de Campeones, antes de volver a participar sin recuperar su lugar en el once inicial.

Su marcha llega pese a que el Barcelona rechazó una oferta de la Juventus valorada en cerca de 50 millones de euros en enero de 2025, antes de que el jugador renovara su contrato con el club, cuyo sueño era convertirse en uno de sus líderes, algo que ya había logrado.

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