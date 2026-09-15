Tras 6 partidos, Mourinho zanja la pugna entre Dumfries y Arnold

El neerlandés Denzel Dumfries ha decantado a su favor la pugna por el lateral derecho frente a Trent Alexander-Arnold, después de haber sido titular en cinco de los primeros seis partidos del Real Madrid esta temporada, para confirmar sin hacer ruido que es la primera opción de José Mourinho para ocupar la banda derecha de la defensa, en una ventaja que por ahora no parece discutible.

Según el diario español «Marca», Arnold, que llegó al Real Madrid procedente del Liverpool la temporada pasada, solo ha sido titular como lateral en un partido.

A ello se suma la aparición de Arnold ante el Inter, cuando Mourinho decidió utilizarlo en la posición de mediocentro defensivo, un puesto en el que el jugador inglés puede aprovechar su destacada capacidad de remate y sus cualidades para iniciar la construcción del juego, pese a haber sufrido ante el conjunto italiano.

Mourinho valoró su esfuerzo, pero esa versatilidad en sus posiciones refleja las dudas que existen actualmente sobre su idoneidad para ocupar el puesto en la defensa.

La seguridad que busca Mourinho

Mourinho prefiere en este momento la fuerza ofensiva, la potencia física y la solidez defensiva que ofrece Dumfries.

El jugador neerlandés destaca por ser más ordenado sin balón, fuerte en los duelos, y por poseer unas cualidades físicas que encajan a la perfección con la idea de construir un equipo fuerte y rápido que el técnico portugués pretende conformar.

Trent posee mejor pie y ofrece soluciones ofensivas diferentes. Su capacidad para el pase largo y su precisión en los envíos alcanzan niveles que solo unos pocos laterales tienen, pero siempre ha sufrido más en el plano defensivo.

Mourinho no quiere hacer concesiones en una zona muy sensible, y por eso prefirió al inicio de la temporada apoyarse en la fiabilidad de Dumfries.

En cambio, el jugador inglés no ha logrado adaptarse por completo a la capital española hasta ahora, ya que su primera temporada con la camiseta blanca fue difícil y estuvo marcada por varios problemas físicos que le impidieron alcanzar la continuidad.

La falta de ritmo de sus participaciones y de su papel en el equipo terminaron por afectarle, hasta el punto de quedarse fuera del Mundial. Comenzó la nueva temporada con el objetivo de recuperar su lugar, pero se encontró enfrente a un Dumfries mucho más sólido.

Un dueño claro del costado derecho

La competencia por el puesto de lateral derecho no vive la misma alternancia que existe en la banda izquierda, donde en ese lado Carreras sigue teniendo oportunidades como titular pese a la incorporación de Cucurella, mientras que Mourinho ha repartido más los minutos.

En cambio, en la banda derecha, Dumfries ha partido con cierta ventaja sobre Trent y se ha convertido en el propietario del puesto.

Esta semana, con la disputa de dos partidos consecutivos, podría ofrecer nuevos indicios, pero la tendencia parece siempre clara.

Lo que es seguro es que Dumfries será titular ante el Atlético, en un partido de máxima dificultad, en el que Mourinho se apoyará en su solidez defensiva.

La incógnita sigue estando en qué hará ante el Elche, un rival menos complicado sobre el papel, y frente al que podría decidir introducir algunos cambios.

Ese partido parece una posible oportunidad para Trent, aunque incluso en ese escenario Dumfries cuenta con ventaja según las estadísticas, pues el jugador neerlandés se ha ganado la confianza de Mourinho y el puesto de lateral derecho, por ahora, le pertenece de forma clara.



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