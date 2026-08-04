Tras 3 años con el Al-Hilal, una sola palabra separa a Malcom del Al-Diriyah

El club saudí Al-Diriyah se ha convertido en el más reciente interesado en fichar al brasileño Malcom, extremo del Al-Hilal, durante el actual mercado de fichajes de verano.

El nombre de Malcom se ha vinculado a numerosos clubes durante el último periodo, ya sea en Qatar, Emiratos o incluso en Brasil, ante el deseo del Al-Hilal de prescindir de sus servicios antes del inicio de la nueva temporada.

El fiable periodista italiano Gianluigi Longari afirmó que el Al-Diriyah, recién ascendido a la Roshn League, le ofreció al Al-Hilal hacerse con los servicios de Malcom, en el mercado estival en curso, en calidad de cesión hasta el final de la próxima temporada.

Longari precisó, en un tuit a través de su cuenta personal en "X", que el Al-Hilal no se opone a la idea de la salida de Malcom, pero es el propio jugador brasileño quien no ha dado hasta ahora su consentimiento al traspaso.

El Al-Hilal se ha visto saturado de jugadores extranjeros, antes del inicio de la nueva temporada, especialmente tras el fichaje del extremo neerlandés Crysencio Summerville procedente del West Ham United, lo que le obliga a prescindir de algunas de esas estrellas.

Malcom fue una de las figuras más destacadas del Al-Hilal a lo largo de las tres últimas temporadas, desde su llegada al equipo procedente del Zenit ruso en 2023, especialmente en su primera temporada, en la que "El Líder" conquistó el título de Liga sin derrotas.

Durante los tres últimos años, el extremo brasileño contribuyó a la conquista por parte del equipo del título de la Liga saudí en una sola ocasión, además de dos títulos de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, y otros dos de la Supercopa saudí.