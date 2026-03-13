Torino-Parma 4-1: el marcador

Torino-Parma 4-1
Goles: 3' (1.ª parte) Simeone, 20' (1.ª parte) Pellegrino, 10' (2.ª parte) Ilkhan, Keita (en propia puerta), 46' (2.ª parte) Zapata
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (desde el 48' de la 2.ª parte Marianucci); Pedersen, Ilkhan (desde el 30' de la 2ª parte Prati), Gineitis, Obrador; Vlasic (desde el 48' de la 2ª parte Anjorin); Adams (desde el 17' de la 2ª parte Zapata), Simeone (desde el 30' de la 2ª parte Kulenovic). Entrenador: D'Aversa.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo (min. 18 de la 2.ª parte Valenti), Circati; Cremaschi (desde el minuto 11 de la primera parte Britschgi) (desde el minuto 33 de la segunda parte Ondrejka), Ordóñez (desde el minuto 18 de la segunda parte Oristanio), Keita (desde el minuto 18 de la segunda parte Estévez), Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Entrenador: Cuesta.
Árbitro: Maresca
Amonestados: 14' de la segunda parte Ordonez, 14' de la segunda parte Del Prato, 32' de la segunda parte Strefezza, 40' de la segunda parte Kulenovic.