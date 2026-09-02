El director deportivo del Torino Gianluca Petrachi ha recuperado a Ricardo Rodríguez, libre tras la conclusión de su etapa en el Betis Sevilla, para el Torino de la lista de agentes libres, después del cierre del mercado, para reforzar el carril izquierdo.





El suizo vistió la camiseta del Torino durante cuatro temporadas, de 2020 a 2024, acumulando un total de 129 partidos en todas las competiciones. El defensa suizo llegó tras sus experiencias en Wolfsburgo, Milan y PSV, firmando un contrato de cuatro años.





La primera temporada, la 2020/21, fue complicada tanto a nivel personal como para todo el equipo. El Torino concluyó la liga en el 17.º puesto, logrando la permanencia solo en las últimas jornadas. Rodríguez disputó 16 partidos en la Serie A y fue utilizado principalmente como lateral izquierdo, encontrando también espacio como central. Ahora vuelve a estar a disposición de Ignazio Abate.







