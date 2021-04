Toquero a Goal: "El Athletic no baja los brazos y no se cae"

El que fuera delantero rojiblanco en la final de Copa del 2009 habló de aquel partido y repasó la actualidad de los de Marcelino.

Hace más de una década, fue el autor del único gol del Athletic ante el FC Barcelona. Gaizka Toquero (Vitoria, 1984), ya alejado de los terrenos de juego, habla en los días previos de las finales de Copa del cuadro rojiblanco en exclusiva para 'Goal' y hace un repaso, tanto de sus recuerdos en aquella final, como de la actualidad del cuadro vizcaíno para afrontar los dos encuentros.

¿Cuáles son sus recuerdos de la final de Copa del 2009 que disputaron ante el Barça y en la cual marcó el gol del Athletic?

“Sobre todo, de lo que me acuerdo es de la ilusión de la gente. Fue una pasada. Sobre todo, qué alegría había por Bilbao, con aficionados del Athletic por todos lados… Llevábamos 24 años sin jugar una final y en esa primera final, sobre todo, las muestras de cariño y de ilusión, la gente que había en Valencia, la llegada del autobús… Sobre todo, eso”.

¿Qué supone para un equipo que pasaba por un mal momento hace unos meses, como el Athletic, disputar dos finales de Copa en apenas 3 semanas?

“Una pasada, porque ahora además llegan reforzados, creo, por la victoria en la Supercopa, y la verdad, se ven con fuerzas y con opciones de ganar las dos finales. Sí que es cierto que son dos rivales muy duros que lo van a poner muy difícil, pero viendo este último tramo del Athletic, de la Supercopa, de cómo está en Liga, la verdad es que la gente tiene muchísima ilusión y los jugadores tienen muchísima confianza de que se puede conseguir algún título”.

¿Cree que el cambio de entrenador (Garitano por Marcelino) era lo que necesitaba el Athletic?

“Los resultados lo dicen, pero no hay que olvidarse de que Gaizka fue el primero que consiguió llegar a la primera final. Hay que ponerle a cada uno las cosas, pero sí que es cierto que este año no estaban teniendo los resultados que se esperaban y creo que desde la llegada de Marcelino el equipo ha dado un pasito hacia delante, ha conseguido llegar a la siguiente final, ha ganado la Supercopa ganando al Real Madrid y al Barcelona… Creo que le ha venido bien”.

Hablando de Marcelino, ¿cómo ha visto su adaptación al equipo?

“La adaptación, mejor imposible. Creo que pocos entrenadores que llegan pueden tener mejores resultados, y encima, jugando partidos muy difíciles y eliminatorias a partido único, contra rivales de categoría inferior, que no quiere decir que sean inferiores, partidos muy complicados contra el Barcelona, el Real Madrid en la Supercopa, y sacándolos adelante. La adaptación ha sido máxima y también se ve que el equipo está con él.

En la primera de las dos finales de Copa, ¿le daría el papel de favorito al Athletic o quizás la Real está un punto mejor?

“Favorito… Hay mucha igualdad. Un punto que tiene a favor el Athletic es que ha jugado muchas finales en los últimos tiempos: la Supercopa, finales de Copa, finales de UEFA… Cosa que jugadores de la Real no han podido jugar. Cuando jugué la final de Copa y veía a la gente del Barcelona, decía “madre mía, si esto para ellos es un entrenamiento”, y nosotros no habíamos jugado ninguna final de Copa ni de nada. Ellos habían jugado Mundiales, Eurocopas… Creo que esa tranquilidad puede ser un punto a favor para el Athletic, pero sí que es cierto que la Real ha demostrado desde el principio de Liga que es un rival muy fuerte, está por encima en la clasificación, pero a un partido hay mucha igualdad y los dos equipos llegan en un momento de forma muy bueno”.

En la primera de las dos finales, ¿cómo cree que van a salir el Athletic y la Real Sociedad al partido?

“Cada uno va a explotar su juego. Cada uno tiene un fútbol muy diferente. La Real más dominador, el Athletic, más de pegada. Cada uno va a centrarse en hacer su fútbol. Obviamente, cada uno de los dos equipos con el objetivo de llevarse la final. Vamos a ver un partido bonito, con dos formas de jugar diferentes, que no quiere decir que sea mejor o peor, y vamos a ver un partido muy bonito, con mucha ilusión y en el que los dos van a ir a por el partido”.

Hablando de la Real, ¿cómo lo ve, después de una época más irregular en el que los resultados no los han acompañado?

“A la Real le veo muy bien. Veo que juega muy bien al fútbol, tiene grandísimos jugadores, jugadores que están ahora mismo en la selección española, que están haciendo muy bien las cosas. Un entrenador que es muy buen entrenador, que está muy involucrado y se siente muy realista. Eso también lo sienten los jugadores y hacen todo por el entrenador. Creo que la Real llega en un muy buen momento, ha hecho muy buenos partidos, sí que es cierto que, igual que en las competiciones europeas tienes que hacer muchos cambios, dar descanso en Liga, pero para mí, el once titular y el equipo que tiene la Real es un equipo que va a ser muy difícil de batir”.

Sobre la segunda final de Copa. El Barça llega en su mejor momento, pero si hay un equipo que le puede ganar el Athletic. ¿Cómo analiza este encuentro?

“Ya se han enfrentado, en la Supercopa ganó el Athletic con ese gol de Villalibre, creo que fue. Al final, se conocen bien pero sí que el Barcelona está a un nivel muy bueno. No sabemos cómo estará dentro de cuatro semanas porque el estado anímico cambia mucho de una semana a otra y dependiendo de los resultados que haga, pero bueno, sabemos que es favorito, y si hay alguien que le pueda vencer es el Athletic. También, Marcelino, con el Valencia, consiguió ganarle una final de Copa al Barcelona”.

¿Cuáles cree que son los puntos fuertes del Athletic para estas dos finales?

“Al final, es hacer lo que han hecho hasta ahora. Luego, hay una cosa que es muy buena y que han demostrado es que en todas las eliminatorias han empezado perdiendo. El Athletic es un equipo que nunca baja los brazos, confían tanto en ellos y en el juego que tienen que, aunque vayan perdiendo, no les importa. Eso, en una final, con toda la presión que hay, es un punto a favor”.

¿Piensa que el Athletic ha ganado en eso, en solidez, en fortaleza y en no venirse abajo cuando les marcan?

“Eso demuestra confianza, porque cuando estás bajo de confianza y te marcan un gol, sea el equipo que sea, el equipo se cae. El Athletic ha demostrado que le da igual el rival, le da igual la categoría, que no baja los brazos y que no se cae. Esa confianza en ellos mismos creo que es un punto a favor”.

¿Qué comparaciones se pueden sacar entre el Athletic en el que usted jugó la final de 2009 y el actual?

“Creo que el estilo de juego es parecido. Lo que pasa es que aquí los que hacen el estilo de juego son los jugadores y el entrenador. Creo que más o menos es parecido, sí que es cierto que no se pueden comparar a Fernando Llorente con Williams, porque son totalmente diferentes, no me puedes comparar a mí con Raúl García, que está en ese puesto…

Creo que son dos equipos parecidos, pero el fútbol ha cambiado mucho. Son doce años y creo que no se puede comparar. Creo que llegan muy bien, tienen un estado de confianza muy bueno, y lo que tiene que ser eso una baza a favor de ellos”.