Tonny Vilhena regresa definitivamente a la Eredivisie

Tonny Vilhena regresa de forma definitiva a la Eredivisie Vriendenloterij. El centrocampista de 31 años firma un contrato hasta el final de la temporada con el Willem II, según ha hecho oficial el club de Tilburg.

«Estoy muy feliz de volver a Países Bajos y fichar por el Willem II. En los últimos años he jugado en diferentes países y competiciones, y eso me ha hecho crecer como jugador y como persona. Traigo esas experiencias conmigo a Tilburg», reaccionó Vilhena tras la firma de los contratos.

El experimentado centrocampista añadió: «Sobre todo quiero volver a disfrutar jugando al fútbol, ser importante para el club y luchar por la permanencia. Con mi experiencia quiero ayudar a mis compañeros y, juntos, ir a por el máximo».

El director técnico Freek Heerkens está encantado con la llegada de Vilhena a Tilburg. «Con Tonny incorporamos a un jugador que, por supuesto, conoce bien la Eredivisie y que además ha adquirido mucha experiencia en el extranjero. Aporta calidad al centro del campo, tiene una fuerte personalidad y, con su experiencia, puede desempeñar un papel importante dentro del equipo. Estamos contentos de que haya elegido al Willem II».

Vilhena se formó en la cantera del Feyenoord y debutó con el primer equipo a comienzos de 2012. Con el club de Róterdam conquistó el título de liga, además de ganar dos veces la Copa de los Países Bajos y en dos ocasiones la Supercopa de los Países Bajos.

El veterano jugó en varios clubes en el extranjero: FK Krasnodar, Espanyol, Salernitana, Alanyaspor y Panathinaikos. Además, Vilhena vistió en quince ocasiones la camiseta de la selección neerlandesa.

El SC Cambuur intentó fichar a Vilhena anteriormente este verano. Sin embargo, el Willem II se ha convertido en su nuevo club.