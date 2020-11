Tomás Boy: "Me fui, gastaron millones de dólares y Chivas sigue igual"

El ahora entrenador de Mazatlán recordó su salida del Rebaño Sagrado y cuestionó el rendimiento del equipo desde entonces.

Ya pasó más de un año desde su despido y Tomás Boy sigue dolido por la manera en la que salió de . El ahora director técnico de Mazatlán, equipo eliminado del Guardianes 2020, considera que el Rebaño Sagrado no ha realizado buenas inversiones y sostiene que la situación del equipo no ha cambiado demasiado.

"Me dolió muchísimo porque no entendí la situación. Entiendo que los dueños pueden hacer lo que quieran. Cada quien maneja sus equipos, pero no veo mejoría", dijo el Jefe en una entrevista concedida a ESPN, en la que además recordó la cantidad de dinero que ha gastado el equipo en los recientes mercados de pases.

"Yo no hice gastar dinero a la directiva para nada. Me fui yo y gastaron 35 millones de dólares y el equipo sigue igual. Yo la hubiera ocupado en otras cosas. No lo podemos saber, los hubieras no existen. Cuando llevas a alguien a Chivas deben ser solución y no para desarrollar", aseguró el experimentado técnico mexicano.

Boy llegó para dirigir a Chivas en medio de la crisis de resultados del Clausura 2019. Luego de ser ratificado para comandar al equipo en el torneo siguiente, las cosas no le salieron de la mejor manera y fue separado de su cargo luego de nueve partidos, siendo reemplazo por Luis Fernando Tena en septiembre del mismo año.