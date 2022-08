Todas las claves de la 'Operación Cavani'

El tiempo apremia, el Valencia aprieta y ahora entra en escena...la Real Sociedad

El gran nombre propio de las últimas horas en el mercado es Edinson Cavani. El delantero uruguayo, de 35 años, sigue sin equipo y en condición de agente libre, sigue estudiando las propuestas que le llegan para fichar por un nuevo club que le permita tener minutos de juego para poder llegar en forma al Mundial de Qatar y disputarlo con la selección de Uruguay. Esas son las claves de la 'Operación Cavani'.

Cavani, en compás de espera. Edinson Cavani espera noticias sobre su futuro en la capital de España. Allí fue "cazado" por el programa "Tribuna Deportiva". El charrúa es consciente de que debe resolver su futuro antes del día 1 de septiembre a las 00.00 horas, donde acaba el límite del mercado. El hermano de Cavani baraja varias ofertas y por ahora, de todo lo que ha llegado, lo que más le gusta a Edinson es la posibilidad de jugar en el Valencia CF.

Niza, por ahora, no. La mejor oferta económica que ha tenido Cavani hasta ahora es la del Niza, que le ponía sobre la mesa un contrato de dos años por un importe de 5 millones netos pote cada una de las campañas. No hubo acuerdo entre Niza y Cavani, que preferiría llegar a LaLiga. Ahí es donde irrumpe con fuerza el Valencia CF.

Contactos Valencia-Cavani. Hace semanas el Valencia CF contactó con Cavani para hacerle ver que podían ficharle. La propuesta del club ché es firmar un año a razón de casi 2 millones de euros netos por temporada. Una oferta inferior a la del Niza, pero que podría convecer a Cavani, porque Valencia es un gran escaparate y un club histórico, donde jugará de titular para poder prepararse de cara al Mundial. Según ha podido saber GOAL, en el entorno de Cavani se ve con buenos ojos la oferta ché, aunque gustaría que fuera por 2 temporadas. El Valencia apenas cuenta con 3 millones de euros brutos de margen para esta operación.

Antes de entrar, dejen salir. El Valencia sabe hay una única condición para poder fichar a Cavani. Poder vender o ceder, antes, a Maxi Gómez y/o Marcos André. Si eso no se hace, es imposible encontrar hueco para Cavani en el "fair play". Maxi tiene una oferta del fútbol turco que no acaba de ser satisfactoria para las partes, mientras que Marcos André cuenta con el interés del Rayo Vallecano, que también sondea otras opciones para su delantera. El Valencia tiene que buscarles salida rápido, porque se queda sin tiempo. Cavani no esperará eternamente y necesita una respuesta cuanto antes. Peter Lim debe moverse cuanto antes.

En liza, la Real Sociedad. Primero se especuló con el interés del Villarreal en Cavani. De hecho, en España varios medios publicaron que existía un acuerdo. Según pudo saber GOAL, ni hubi interés ni oferta formal por el uruguayo por parte del "submarino amarillo". En cambio, el que sí ha movido ficha ha sido la Real Sociedad. El club vasco acaba de traspasar a Isak al Newcastle a cambio de 70 millones de euros y ya ha contactado con el entorno de Cavani para saber en qué condiciones y parámetros financieros podría cerrar su fichaje. Ahora mismo, el Valencia tiene la delantera, pero la Real también está en la carrera por el charrúa.