Alessandro Bastoni, defensor del Inter de Milán, rechaza la idea de marcharse del equipo para unirse al Barcelona durante el próximo mercado de fichajes de verano, después de que informaciones periodísticas señalaran anteriormente que había aceptado jugar para el conjunto catalán.

Informes recientes indicaron que el Inter de Milán podría encaminarse hacia una “revolución” en el mercado de fichajes veraniego tras el final de la temporada 2025-2026, que comenzaría con la renovación del contrato del entrenador Cristian Chivu e incluiría también cambios importantes en la plantilla.

Además de una larga lista de jugadores cuyos contratos están cerca de expirar, se mencionó el nombre de Bastoni como una de las opciones potenciales de venta para generar liquidez y fichar a nuevos jugadores.

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Por su parte, el Barcelona mostró interés en el jugador y sondeó su postura contactando con su entorno, según reportes de España e Italia, y el futbolista habría mostrado disposición.

Pero, según el diario “Corriere dello Sport” este viernes, Bastoni quiere continuar en el Inter y seguir compitiendo por títulos en San Siro.

El periódico señaló que el Manchester City había mostrado interés en ficharlo hace varias temporadas, pero Bastoni prefirió entonces quedarse en Italia, lo que refleja su deseo continuo de estabilidad dentro de la liga italiana.

Otros informes añadieron que existe una gran brecha entre la valoración del Inter de Milán y la del Barcelona sobre el jugador, ya que se cree que el club catalán está considerando presentar ofertas cercanas a los 45 millones de euros, mientras que el Inter exige una cifra de entre 60 y 70 millones de euros.

El periódico confirmó que ya se han producido contactos entre el Barcelona y los representantes de Bastoni, pero aún están en una fase inicial, especialmente porque el jugador no ha mostrado ninguna disposición a discutir la idea del traspaso con mayor profundidad.

El defensor italiano, según el informe, siente que el Inter es "su equipo", sobre todo después del gran apoyo que recibió del club en periodos difíciles recientemente.

El club estuvo a su lado a pesar de los abucheos que recibió en la mayoría de los estadios fuera de casa en Italia tras la polémica victoria en el Derbi de Italia ante la Juventus; además, recibió un cálido aplauso de la afición cuando regresó a los partidos de clubes después de su expulsión en el partido de la selección de Italia contra la selección de Bosnia y Herzegovina en la repesca del Mundial.

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