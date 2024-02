Timothée Chalamet confiesa conocer a Ochoa, Gignac y la Liga MX en su visita a México

El actor francés reveló su conocimiento sobre el futbol mexicano.

Timothée Chalamet, el actor de nacionalidad francoestadounidense, demostró su pasión por el fútbol mexicano durante su visita a México para promocionar la película ‘Dune 2’. Durante el estreno de la película, Chalamet, conocido por su papel en 'Wonka', compartió su admiración por el balompié azteca en la alfombra roja.

Al ser preguntado sobre su opinión acerca de los equipos de la Liga MX, el actor de 28 años, famoso por su actuación en ‘Call Me by Your Name’, mostró su conocimiento futbolístico al mencionar la trayectoria de Guillermo Ochoa en Francia con el Ajaccio, así como el fichaje destacado de André-Pierre Gignac con los Tigres, donde Chalamet vislumbra su retiro.

Chalamet expresó: “La influencia futbolística de México es increíble. Jugadores franceses históricos llegan aquí. Jugadores mexicanos van a Francia, como Ochoa. Y, por supuesto, un jugador francés como Gignac que llega a Tigres, donde creo que se retirará. Así que el amor por el fútbol va en ambas direcciones”.

Además, cuando se le cuestionó si hubiera preferido ser futbolista en lugar de actor, Chalamet respondió entre risas que no posee el nivel necesario para ello.

El actor también compartió sus futbolistas favoritos de México, mencionando a Rafael Márquez, Guillermo Ochoa y Javier ‘Chicharito’ Hernández, resaltando sus respectivas trayectorias tanto en México como en el extranjero.

Durante su participación en el evento en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Chalamet interactuó con sus seguidores, posando para fotos, firmando autógrafos e incluso se animó a ponerse una máscara de luchador, lo que evidencia su aprecio por la cultura y el folclore mexicano.