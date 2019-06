Tigres podrá ser el campeón del futbol mexicano y el equipo más ganador de la década, pero no se conforman con eso. Quieren más títulos y estrellas en su plantel además de André-Pierre Gignac, por lo que no descartan a Lucas Silva, quien pertenece al , como un bombazo para el torneo Apertura 2019 de la .

“En el caso de Silva, creo son de las alternativas que nuestro departamento siempre debe tener en el radar estos jugadores; ver si pueden ser buenos para la institución", sorprendió el presidente Miguel Ángel Garza en declaraciones a los medios de comunicación.

