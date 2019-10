¿Tiene sitio Griezmann en este Barcelona?

Valverde no explica por qué no pone al francés en la posición de Messi mientras el delantero dice que "es una buena pregunta".

EDITORIAL

¿Por qué Antoine Griezmann no juega en la posición de Leo Messi si el rosarino está lesionado? Es la pregunta del millón de dólares. Apenas han coincidido un par de ratitos pero ni en ausencia de Messi ha catado la banda derecha el francés. Zurdo como él, sus mayores virtudes pasan por su capacidad asociativa y su instinto dentro del área. Ernesto Valverde, en cambio, suele ponerle por la izquierda mientras le cede a Carles Pérez el sitio de Messi.

Si hasta el propio 'txingurri' admitió que ve a Griezmann "de delantero, cerca del área" pero no dio más explicaciones a su escueta respuesta mientras le pone a abrir el campo. Puede que no le gustara la pregunta porque no añadió nada más. Sin embargo, minutos antes el propio Griezmann había dicho que esta era "una buena pregunta" porque a fin de cuentas él nunca fue un extremo que destacara por su velocidad y su capacidad para abrir el campo. En este contexto, no acaba de entenderse que juegue, precisamente, a eso.

Griezmann admitió que "acabo de llegar y estoy aquí para ayudar a los compañeros". Incluso se tomó a broma la falta de brillantez con la que suele barnizar sus declaraciones a los medios admitiendo que "sé que son respuestas aburridas" pero es que lo vive exactamente así, porque "hay un míster, una táctica y hay que meterse dentro". Y el entrenador da muestras de no haberse planteado siquiera ponerle en una posición que le permita tirar a puerta con la zurda, su pierna buena.

Valverde se limitó a comentar la obviedad, que "por estadística ha estado más en la izquierda que en el centro o la derecha, donde ha jugado Carles" pero sorprendió diciendo que "no me parece una mala idea" cuando se le preguntó por qué no juega por la derecha si, a fin de cuentas, es el jugador más parecido a Messi que existe en todo el planeta, salvando las distancias. ¿Para qué se fichó, pues, a Griezmann si le piden labores de extremo izquierdo sin serlo?