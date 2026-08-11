Desde hace semanas, los responsables del Borussia Dortmund se han impuesto un voto de silencio cuando se trata del ya acreditado y también muy fuerte interés en Said El Mala, del 1. FC Köln. Ambos clubes llevan ya bastante tiempo negociando con dureza. Sería el colmo que el BVB no lograra cerrar el traspaso del jugador de 19 años.

Pero por decenas de miles de declaraciones de futbolistas a lo largo de los últimos años ya se sabe: en esta industria no se debe descartar nada. Y ahí es donde entra Giannis Konstantelias. El jugador de 23 años del PAOK de Tesalónica sería el plan B del Dortmund si lo de El Mala no sale.

"Un poco de velocidad y un poco de regate en el uno contra uno son, con toda seguridad, elementos que estamos buscando", había revelado al menos recientemente el director deportivo del BVB, Ole Book, sobre el perfil del jugador que buscan. Tiene mucho sentido, ya que actualmente no hay nadie en la plantilla que encarne esas características. Karim Adeyemi ya había sido traspasado al FC Barcelona.

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Increíble culebrón de mercado con Giannis Konstantelias y el VfB Stuttgart

Konstantelias reúne plenamente ese tipo de cualidades. Sus puntos fuertes son el control del balón en espacios reducidos, el regate, una técnica excelente, así como una buena visión de juego entre líneas. El griego es ambidiestro, seguro en el pase y puede desempeñarse con flexibilidad como mediapunta clásico o en las bandas.

Que Book tuviera que ponerse en contacto con el PAOK, el campeón griego de 2024, si el caso de Konstantelias acabara calentándose contra pronóstico, rozaría casi el milagro. El internacional, que ha sido 18 veces internacional y que hasta ahora ha disputado 189 partidos oficiales con el club en el que se formó, en los que marcó 44 goles y dio 26 asistencias, ya ha estado en varias ocasiones a punto de salir.

Book haría bien, llegado el caso, en llamar a su colega Fabian Wohlgemuth, del VfB Stuttgart. El director deportivo del club suabo vivió hace exactamente un año una auténtica odisea para llevar a Konstantelias al Neckar, y fracasó.

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"El presidente de la pistola" del PAOK prohíbe el traspaso de Konstantelias

No, sin embargo, por culpa propia. Sino por Ivan Savvidis, un empresario ruso-griego y presidente del PAOK desde hace ya casi diez años. Conviene recordarlo: Savvidis es aquel que en marzo de 2018, en un partido caliente entre el PAOK y el AEK Atenas, tras un gol anulado irrumpió en el césped fuera de sí con una pistola en el cinturón para pedir explicaciones al árbitro. El campeonato griego quedó entonces interrumpido durante tres semanas y, cuatro años más tarde, el ahora de 67 años recibió una condena de 25 meses en libertad condicional.

Savvidis no quería dejar salir a Konstantelias bajo ningún concepto, pero luego se ablandó por el deseo de cambio del jugador y por la perspectiva de recibir del VfB los 20 millones de euros de traspaso que pretendía. Pero no había contado con los muy emocionales aficionados del PAOK. Estos se echaron encima del asunto, y eso dicho de forma suave, y criticaron duramente la actuación del club, que quería dejar marchar precisamente al mejor jugador de la plantilla en la temporada del 100º aniversario.

Y así fue como Konstantelias recibió una llamada de Savvidis en la puerta de embarque del aeropuerto de Ámsterdam poco antes de viajar a Stuttgart. El contenido: traspaso cancelado, volver de inmediato a la concentración en La Haya. Unos días más tarde, Konstantelias y Savvidis levantaban el pulgar en una foto y se dedicaban mutuamente declaraciones de aparente puesta en escena, porque Konstantelias había ampliado su contrato hasta 2029.

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"Como si estuvieras viendo a Neymar": Giannis Konstantelias ya brilló muy pronto

Konstantelias firmó finalmente 14 goles y nueve asistencias en 40 partidos la pasada temporada. Al parecer, se quitó de encima de inmediato el culebrón del mercado y fue convirtiéndose cada vez más en el líder del equipo. El capitán del PAOK, Dimitris Pelkas, escribió en su historia de Instagram: "Un pequeño mago entre nosotros."

Konstantelias, en cualquier caso, sabe bien lo que son los traspasos frustrados desde su más tierna juventud. Tres años antes de debutar en una competición internacional en septiembre de 2021 y de ser descrito en los medios griegos como un "talento de 18 quilates", Konstantelias estuvo realizando una prueba en el FC Barcelona. Los catalanes ofrecieron 500.000 euros por el entonces todavía joven de 15 años. También el FC Bayern de Múnich y el FC Fulham presentaron una oferta, mientras que el Ajax de Ámsterdam y el FC Chelsea también mostraron interés.

Sin embargo, el PAOK se mantuvo firme en una cifra de siete dígitos. Nadie quiso pagarla, así que Konstantelias se quedó en el club al que llegó en 2013. Y lo hizo procedente del club amateur Agia Paraskevi de la ciudad natal de Konstantelias, Volos. Allí ya había causado un enorme asombro siendo un niño. Alexandros Malakasiotis, entonces director de la academia del club, dijo sobre él: "Un jugador como él no aparece todos los días. Ni siquiera cada 50 años. Tiene dones únicos. Para mí es un fenómeno. Cuando está en un uno contra uno, es como si estuvieras viendo a Neymar."

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"Puede hacer cosas mágicas": este es el referente de Giannis Konstantelias

Konstantelias llegó a describir al brasileño como "mi mayor referente", porque: "Encuentro su estilo de juego más atractivo que el de cualquier otro". El suyo propio lo definió como "creativo, siempre quiero dar ese extra en el último tercio del campo".

Estuvo a punto de hacerlo en el Red Bull Salzburgo en la temporada posterior al título logrado en la última jornada. Konstantelias tenía entonces 21 años y su compañero austriaco Stefan Schwab dijo sobre él a kicker: "Es un tipo de jugador ofensivo que realmente puede jugar en cualquier sistema. Tiene una técnica súper. Tiene velocidad, es bueno con el balón, puede desbordar rivales, puede poner en escena a otros jugadores. Es un jugador extraordinario, puede hacer cosas mágicas. Tiene absolutamente la calidad para jugar en una liga top."

Pero, como ya se intuye, el traspaso no se concretó pese a las ofertas millonarias procedentes de Salzburgo. El PAOK solo dejó salir una vez a Konstantelias, aunque únicamente durante 162 días. Fue cedido al club belga KAS Eupen en la segunda vuelta de la temporada 2021/22, entre otros, a las órdenes del entrenador alemán Stefan Krämer.

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Giannis Konstantelias: plan B del BVB, interés de la Juventus de Turín

Estadísticamente, su etapa allí, con solo 157 minutos de juego y sin ninguna titularidad en ocho partidos disputados, no suena precisamente brillante. Pero para su desarrollo fue enormemente importante esa breve experiencia en el extranjero. Después, Konstantelias fue convirtiéndose cada vez más en la gran revelación del PAOK.

Y ahora ya vuelve a ser verano. De nuevo hay numerosos rumores en torno al centrocampista, y una pista caliente conduce, por ejemplo, a la Juventus de Turín. Quizá Konstantelias se convierta pronto en la venta récord del club histórico. En esa clasificación manda Stefanos Tzimas, que se marchó en 2025 al 1. FC Nürnberg y por el que el PAOK ingresó en total casi 22 millones de euros.

Konstantelias, al parecer, ya se ha acostumbrado al revuelo en torno a su persona. ¿Lo conseguirá esta vez con un cambio de club? Desde luego, su futuro incierto no parece afectarle, algo que está demostrando ahora mismo: en tres partidos de la fase previa de la Europa League ya ha marcado tres goles y ha dado una asistencia.

Giannis Konstantelias: su carrera profesional, de un vistazo