Thomas Lemar sí deja claro su futuro: Se queda en el Atleti

El de Martinica no quiere salir traspasado y está seguro de que este año triunfará de rojiblanco

Su continuidad no estaba en duda. Pero en época de tocata y fuga de algunos jugadores, Thomas Lemar ha dado un paso al frente para reconocer que su primer año no fue bueno en el , pero que tiene toda la confianza en poder revertir la situación a las órdenes del Cholo Simeone. Lemar sigue creyendo en la solidez del proyecto venidero del Atlético de Madrid y así lo ha dejado claro en la prensa gala. Tras su rutilante actuación en la , su adaptación fue más lenta de lo que los atléticos habrían querido, pero en el tramo final de temporada dejó buenas sensaciones. Él no quiere salir del Metropolitano y el club considera que tiene un gran talento que, este curso, debe explotar sí o sí.

“Estoy en el Atlético y volveré a estar allí la próxima temporada. Nada más. Todavía quiero progresar, subir y bajar. Quería hacerlo esta temporada, intentaré hacerlo aún mejor la próxima temporada”, señaló el jugador en BeinSports. Sin el apoyo de sus compatriotas, Lucas Hernández y Antoine Griezmann, que este curso han abandonado el club, Lemar tiene claro que "esta temporada mi rendimiento no fue el mejor y sabía que no sería fácil el primer año". Sin embargo, confía en "mejorar en esta segunda temporada" enrolado en el Atlético de Madrid, que abonó 70 millones de euros por el 70% de su pase al .

Que Lemar se quiere quedar de rojiblanco es un hecho. Y que Simeone cuenta con él, es otro. Sólo aportó tres goles en 43 encuentros, de los que sólo fue decisivo en dos: 0-2 en y 0-1 en , pero está convencido de que el francés puede y debe mejorar, en el club piensan que está por explotar y Simeone ya dijo en más de una ocasión que confía en Lemar y que cree que "sin duda, no ha tenido un año fácil, pero estoy seguro de que la próxima temporada la va a romper". Por ahora, Lemar quiere quedarse en el Atleti y el Atleti, que se quede Lemar. "Poco a poco me fui liberando la pasada temporada y estoy convencido de que iré creciendo en el Atlético de Madrid", dijo Lemar.