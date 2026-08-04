Thijs Dallinga probablemente ya ha disputado su último partido oficial con el Bolonia. El club ha dado luz verde a la salida, temporal o no, del delantero y busca una solución, según sabe Voetbal International.

Dallinga llegó en el verano de 2024 procedente del Toulouse por más de dieciséis millones de euros, donde el groningués de 26 años lo había hecho de maravilla con 37 goles y 8 asistencias en 86 partidos.

A diferencia de lo que ocurrió en Francia, Dallinga no fue titular en Italia. Su gran competidor, Santiago Castro, tuvo casi siempre la preferencia, sobre todo en los partidos más importantes.

A pesar de ello, Dallinga llegó a disputar ochenta partidos con los Rossoblù, en su mayoría como suplente.Con doce goles y ocho asistencias, aun así logró aportar su granito de arena de cara a portería.

A pesar de su contrato, vigente hasta mediados de 2028 en el Stadio Renato Dall'Ara, Dallinga puede salir ahora. El neerlandés puede marcharse tanto cedido como traspasado.

Voetbal International sabe que clubes de LaLiga y de la Bundesliga ya han "emprendido acciones serias" para convencer a Dallinga. También hay interés de equipos de mitad de tabla de la Serie A. En España, Dallinga ya había sido vinculado anteriormente con el Valencia.

Castro, competidor de Dallinga, ya ha dejado el Bolonia para emprender una aventura en la AS Roma, que pagó 35 millones de euros por el argentino. Artem Dovbyk siguió el camino inverso. El ucraniano llega cedido con opción de compra.



