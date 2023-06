El ciclo de Tedesco con los 'Red Devils' empieza con problemas de vestuario; el comunicado del meta madridista.

Thibaut Courtois ha abandonado la concentración de Bélgica antes del partido que su Selección tiene que disputar este martes contra Estonia, por las Eliminatorias camino de la Eurocopa de Alemania 2024.

Domenico Tedesco, nuevo seleccionador de los 'Diablos Rojos', se ha referido a la problemática situación en la rueda de prensa previa al choque trascendental contra Estonia.

Lío con Courtois en la selección de Bélgica: ¿por qué dejó la concentración el portero del Real Madrid?

Según apuntaban algunos medios de comunicación de Bélgica, Courtois decidió irse a casa tras no recibir la capitanía en el anterior partido ante Austria. Un enfado en el que intentó interceder Tedesco, pero el entrenador no pudo solucionarlo.

El propio Tedesco lo ha confirmado en declaraciones a HLN. "Juntos decidimos que Romelu (Lukaku) sería el capitán contra Austria y Thibaut mañana contra Estonia. Eso estuvo bien para todos, pero después del partido (ante Austria) de repente quiso hablar conmigo y dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y se sintió ofendido. Desde el principio traté de mostrarle el aprecio que se merece. A mis ojos es el mejor portero del mundo. Lo amo como portero pero también como un ser humano. Estoy conmocionado", sostuvo el preparador italiano.

En rueda de prensa, Tedesco volvió a referirse al asunto: “Lo repito aquí: estoy sorprendido y conmocionado. No esperábamos que algo así sucediera. En marzo decidimos que De Bruyne sería capitán y Lukaku y Courtois en igualdad de condiciones en el grado de vicecapitán. Habíamos decidido que Lukaku llevaría el grupo contra Austria y Courtois contra Estonia. Todo estuvo bien, pero después del partido me dijo que estaba molesto y que se iría a casa. Intenté hablar con él porque era una decisión difícil. Tenemos una buena relación. Para mí nada ha cambiado, pero él ha tomado una decisión difícil. También tengo que asimilarlo y me tiene que dar explicaciones. Después de eso, ya veremos. Cuando firmé aquí, teníamos ideas sobre quién sería el capitán. Courtois fue una de las primeras personas en las que pensé. Lo amo como portero y como ser humano. Tenemos una buena relación, para mí nada ha cambiado”. Tedesco quiso también dejar claro que Courtois no tenía ninguna lesión: “Desearía poder decir que es una lesión, pero no puedo mentir. Siempre trato de proteger a los jugadores pero aquí es imposible”.

Por otro lado, cuando saltó la noticia, el padre de Courtois habló con los medios belgas sobre las razones por las que el madridista no estaría ante Estonia. Así pues, Thierry Courtois aludió a unos problemas en la rodilla y que, de acuerdo con los servicios médicos del Real Madrid, se decidió dar descanso al portero.

"Los médicos deciden darle descanso. Los médicos del Real Madrid y de la federación se han puesto en contacto esta mañana. También se vieron las imágenes de su revisión médica y en base a eso se decidió darle descanso", dijo Thierry Courtois en declaraciones que recoge "VoetbalNieuws".

Jan Vertoghen también analizó la convulsa salida de Courtois: “La marcha de Thibaut Courtois también me sorprendió. Me encuentro en esta situación por primera vez. Estoy sorprendido, como la mayoría de los chicos del equipo”.

Comunicado de Courtois

Tras las declaraciones de Tedesco, Courtois quiso defenderse y dio su punto de vista a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram:

“Esta tarde me ha sorprendido escuchar la rueda de prensa del entrenador en la que ha dado un parcial y subjetivo punto de vista sobre una conversación privada que tuvimos después del partido contra Austria.

Quiero dejar claro que no es la primera ni la última vez que hablo con un entrenador sobre temas relacionados con un vestuario, pero sí es la primera vez que alguien decide contarlo públicamente. Estoy profundamente decepcionado con esto, pero quiero dejar claro que las valoraciones del entrenador no se ajustan a la realidad.

En esa conversación le pedí, no en beneficio propio, que explicara y tomara decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado buscando siempre el beneficio común. Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión al azar, debe ser su decisión y eso es lo que traté de transmitirle. Lamentablemente no logré mi propósito.

Insisto en que en ningún caso le he exigido nada y que he hablado con mi compañero Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación. Al mismo tiempo quiero dejar claro que no tuve ninguna discusión sobre ningún tema similar con ningún compañero de equipo, como se ha afirmado.

Además, ayer por la tarde me hicieron un chequeo por un problema en la rodilla derecha. El cuerpo médico de mi club y la selección estuvieron en contacto y revisaron todo el material correspondiente para tomar la decisión de abandonar el campo de entrenamiento.”