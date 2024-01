Sorpresa en The Best: Por qué no estuvieron Messi, Mbappé y Haaland en la entrega de premios de la FIFA

Los nominados a mejor jugador del mundo no asistieron a la gala de The Best.

Este lunes 15 de diciembre se celebró la ceremonia de los premios The Best, Desde 2016, esta gala se lleva a cabo por parte de la FIFA, para premiar a lo mejor del fútbol mundial, luego de su separación de France Football, con quienes entregaban en conjunto el Balón de Oro. Para esta edición, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland fueron nominados a mejor jugador del mundo; sin embargo, ninguno de los tres acudió al evento realizado en Londres. En GOAL te revelamos los motivos de su ausencia: ¿Por qué Messi, Mbappé y Haaland no fueron a The Best? Lionel Messi, quien es el máximo favorito para llevarse el premio, no asistió a The Best debido a que se encuentra en plena pretemporada con en Inter Miami, quienes se preparan para la campaña 2024 de la MLS. Por otra parte, se desconoce de momento el motivo de la ausencia de Mbappé y Haaland, principalmente del delantero del Manchester City, el cual vive en el mismo país donde se celebra la gala.