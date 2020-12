The Best: Jürgen Klopp, elegido como el mejor entrenador del 2020

Se quedó con el premio tras una temporada maravillosa en resultados y funcionamiento de su equipo.

Fue dominante. Logró ser el mejor en un año complicado. No fue poco. Jürgen Klopp fue elegido como el mejor entrenador del año 2020 según The Best , el premio que otorga la FIFA .

El director técnico alemán lideró al hasta lograr su primer trofeo de la Premier League con un impresionante registro de 99 puntos, dominando el campeonato de principio a fin.

Hansi Flick, por su parte, ganó la , la , la Copa de , la Supercopa de Alemania y la con menos de un año en el cargo.

Por último, Marcelo Bielsa logró la reincorporación del Leeds United a la Premier League después de 16 años.

La lista de finalistas al Premio The Best como mejor entrenador FIFA 2020 —basada en sus respectivos logros durante el periodo comprendido entre los días 20 de julio de 2019 y 7 de octubre de 2020, ambos inclusive— fue confeccionada por un panel de expertos en fútbol masculino.

Los votos de aficionados, periodistas, seleccionadores nacionales y capitanes de las selecciones nacionales tuvieron el mismo peso en el resultado final.

Los tres finalistas de cada premio se anunciaron el viernes 11 de diciembre. Los nombres de los ganadores de todos los premios se hicieron públicos en la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards, en Zúrich.