El Paris Saint-Germain, campeón de Europa, ha decidido poner fin a una larga serie de lesiones y cesiones, y ha tomado la determinación de terminar definitivamente su relación con el portugués Renato Sanches, incluso si eso supone su marcha de forma gratuita.

Y a pesar de que el contrato del centrocampista portugués se extiende hasta junio de 2027, la dirección del club parisino ha decidido abrir la puerta a su salida sin coste alguno durante el mercado actual, en cuanto llegue a un acuerdo con un nuevo club.

Según reveló el sitio francés "Foot Mercato", este movimiento pretende facilitar su salida definitiva y poner fin a la serie de cesiones que ha vivido el jugador en los últimos años, y que lo convirtieron de una promesa a una carga en las cuentas del club.

Sanches había regresado a París este verano tras finalizar su cesión al Panathinaikos griego, donde disputó 24 partidos la temporada pasada, 12 de ellos como titular, marcó un gol y dio una asistencia, y logró en gran medida recuperar su puesta a punto física a pesar de sus ausencias intermitentes por lesiones.

Durante el actual periodo de preparación, el jugador ha participado en los entrenamientos del Paris Saint-Germain con normalidad, sin registrar ninguna recaída física, pero eso no ha sido suficiente para convencer al cuerpo técnico y a la dirección de darle una nueva oportunidad, después de que quedara completamente fuera de los planes futuros del proyecto parisino.

Pese a todo, el chico de oro de 2016 sigue aferrándose a su sueño europeo, ya que Sanches ha rechazado tentadoras ofertas de clubes de Arabia Saudí, Brasil y la liga estadounidense, prefiriendo buscar un verdadero proyecto deportivo que le brinde la oportunidad de jugar con regularidad y recuperar el brillo con el que cautivó las miradas en el Benfica, el Bayern Munich y el Lille.

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Y no ha tenido que esperar mucho, pues las ofertas han empezado a sucederse, ya que los clubes Torino de Italia, Union Berlín de Alemania, e Ipswich Town y Hull City de Inglaterra han mostrado interés en incorporarlo, además de dos clubes de la liga francesa que estudian la posibilidad de moverse para salvar su carrera, que ha atravesado grandes etapas desde el Benfica hasta el Bayern Munich, pasando por el Swansea, el Lille y la Roma, antes de su llegada a París en 2022.