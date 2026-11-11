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Muhammad Sharaf Eldeen
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Ter Stegen sobre su rivalidad con Neuer: este es el momento más amargo de mi carrera

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Marc-André ter Stegen, portero del Barcelona cedido al Ajax de Ámsterdam, habló con franqueza sobre los años en los que compitió con Manuel Neuer por la portería de la selección de Alemania, y reconoció que se sintió frustrado en algunos periodos.

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Ter Stegen pensaba a veces que merecía tener mayores oportunidades de jugar, pero al mismo tiempo subrayó su respeto por las decisiones de los entrenadores y su gran consideración hacia el portero del Bayern de Múnich.

En una entrevista con el diario alemán "Sport Bild", se le preguntó a Ter Stegen por la dificultad de jugar en la misma época en la que brilló Neuer, con la presencia de dos porteros de clase mundial compitiendo por un único puesto.

El portero alemán dijo: "La verdad es que Manuel Neuer no es solo un gran portero; no nos engañemos, probablemente sea uno de los mejores porteros de la historia. Además, gozó de un gran respeto dentro de la selección nacional, y se lo merecía".

Y añadió: "Pero las lesiones también lo frenaron, ¿y quién sabe mejor que yo, por desgracia, lo que eso significa? Aun así, creo que tener cierta dosis de competencia impulsa al portero que recibe la oportunidad de jugar a desarrollarse. Así fue entre nosotros".

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Y continuó: "Por supuesto, la pregunta sigue en el aire: ¿habría preferido ser yo el portero que jugara? ¡Desde luego! Pero los entrenadores que trabajaron con nosotros en la selección eligieron a Manuel. Hay que respetar eso, y yo tengo que aceptarlo, pues es simplemente una parte del fútbol".

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Ter Stegen reconoció que no siempre ocultaba su frustración, diciendo: "¿Hubo momentos en los que tuve que reprimir mi enfado y guardarme la frustración para mí? ¿Y a veces maldecía en voz baja cuando nadie me escuchaba? ¡Por supuesto!".

Y agregó: "También hubo momentos en los que sentí que quizá merecía una mayor oportunidad".

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"Lo más amargo"

Y cuando se le preguntó concretamente por el Mundial de 2018 en Rusia, cuando Neuer regresó a la selección tras una ausencia de cerca de 8 meses por lesión y obtuvo el puesto de portero titular pese a no haber disputado suficientes partidos oficiales antes del torneo, Ter Stegen describió aquel episodio como el más doloroso para él.

Y dijo: "Aquel fue el momento más amargo para mí, pero no quiero volver a hablar de ello. Al final, es el entrenador quien toma la decisión. Puedes enfadarte cuanto quieras, pero eso no cambiará nada".

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Las raíces de la competencia entre ambos porteros se remontan a muchos años atrás, ya que Neuer siguió siendo la primera opción de la selección de Alemania, a pesar de sufrir una grave lesión durante septiembre de 2017 que lo apartó de los terrenos de juego cerca de 8 meses por una fractura en el metatarso y su posterior operación.

Ter Stegen se hizo cargo de la portería de la selección durante su ausencia, y ofreció un rendimiento sólido que le hizo creer que su oportunidad de jugar como titular en el Mundial de 2018 estaba cerca.

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Pero Joachim Löw, seleccionador de Alemania por aquel entonces, decidió devolver a Neuer al once titular antes del inicio del Mundial, después de que este último disputara un amistoso ante Austria en junio de 2018, pese a su larga ausencia de los partidos.

Neuer jugó como titular en los tres partidos de Alemania en la fase de grupos, mientras que Ter Stegen permaneció en el banquillo, en el torneo que vio la eliminación de la selección alemana en la primera ronda, por primera vez desde el año 1938.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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