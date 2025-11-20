Tennessee Titans vs Seattle Seahawks: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Seattle Seahawks (7-3) salen de casa para un enfrentamiento de la Semana 12 con los Tennessee Titans (1-9) en el Nissan Stadium en Nashville.

Seattle llega con un buen récord y mucha confianza, incluso si su forma reciente ha sido un poco variada. Los Seahawks vienen de una ajustada derrota 21-19 contra los Los Angeles Rams, un juego en el que en realidad superaron a L.A. en primeros intentos y yardas de pase, pero no pudieron cerrar el trato cuando más importaba.

Tennessee, por su parte, está buscando cualquier tracción en lo que ha sido una temporada brutal. Con un récord de 1-9, los Titans han estado en reversa durante semanas y necesitan desesperadamente algo que impulse un cambio. Su último revés fue una apretada derrota 16-13 ante los Houston Texans, otro juego en el que se quedaron cortos en su propio estadio.

Tennessee Titans vs Seattle Seahawks hora de inicio

Los Titans y Seahawks se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el Nissan Stadium en Nashville, Tennessee, el domingo 23 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Noticias del equipo Tennessee Titans

Mientras tanto, los Titans están lidiando con un costo mucho mayor. Seis jugadores fueron completamente descartados, incluyendo cinco titulares proyectados. El receptor abierto Eric Ayomanor (isquiotibiales), el guardia Kevin Zeitler (espalda), el esquinero Darrell Baker (conmoción), el tackle defensivo Jeffery Simmons (isquiotibiales) y el safety Xavier Woods (isquiotibiales) todos vieron desde la línea lateral, una hoja de lesiones a principios de la semana que parece la peor pesadilla de un entrenador.

Para Tennessee, el mariscal de campo Cameron Ward sigue siendo uno de los pocos puntos brillantes en una campaña por lo demás difícil. Ward ha acumulado 1,954 yardas por pase en 10 juegos, el 22º en la NFL, y su brazo será el centro de atención mientras los Titans intentan darle vida a su ofensiva y finalmente encadenar algunas victorias.

Sin embargo, las lesiones siguen acumulándose. Calvin Ridley y L’Jarius Sneed están ambos fuera de juego, despojando a los Titans de jugadores clave en ambos lados del balón. Con contribuyentes importantes ausentes, Tennessee tendrá que profundizar y contar con el resto del roster para asumir la carga y mantenerlos competitivos en el futuro.

Informe de lesiones de los Titans: Xavier Woods – fuera, Elic Ayomanor – dudoso, Chimere Dike – dudoso, Cavin Ridley – fuera.

Getty Images

Noticias del equipo Seattle Seahawks

Los Seahawks comenzaron su semana de prácticas exactamente como advirtió el entrenador en jefe Mike Macdonald, con un puñado de jugadores clave atrapados en la banca. Grey Zabel, quien dejó el partido del domingo con un problema en la rodilla, no pudo participar. El apoyador Tyrice Knight también permaneció afuera tras ingresar al protocolo de conmoción cerebral, y el receptor Tory Horton se perdió otra sesión mientras continúa luchando contra una persistente lesión en la espinilla.

Seattle no fue completamente desafortunado, pero la lista de limitaciones creció. El safety Coby Bryant fue retenido por un nuevo problema en el pie, mientras que el liniero defensivo Mike Morris solo pudo trabajar de manera limitada debido a una preocupación en la rodilla. Tres veteranos, el receptor Jaxon Smith-Njigba, el tackle defensivo Leonard Williams y el cazamariscales DeMarcus Lawrence, también fueron restringidos, aunque sus limitaciones fueron los típicos días de descanso de final de temporada en lugar de retrocesos médicos.

La actuación de cuatro intercepciones de Sam Darnold contra los Rams ha vuelto a generar ruido en la liga. Al igual que el alboroto al final de la temporada pasada, la gente cuestiona abiertamente si Darnold puede alguna vez estabilizar el barco en momentos importantes.

Informe de Lesiones de los Seahawks: Tory Horton – fuera, Grey Zabel – cuestionable, Tyrice Knight – cuestionable.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Titans vs Seahawks en EE.UU.

Los Tennessee Titans se enfrentan a los Seattle Seahawks en la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL, y será transmitido en vivo a nivel nacional por FOX. Los aficionados pueden seguir la cobertura en Fubo (¡Pruébalo gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que esté atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Titans vs Seahawks en todo el mundo

Para los aficionados fuera de EE. UU. que desean mantenerse conectados con la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Titans vs Seahawks

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas que comienzan en $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Revisa el enlace a continuación para un desglose completo de cómo comprar boletos para juegos de la NFL.

Titans vs Seahawks Fantasy Football

Sam Darnold (16.6 puntos proyectados W12) tuvo su actuación más dura del año el domingo, y no fue nada bonito. Promedió su peor marca de la temporada con 6.3 yardas por intento, no lanzó un touchdown por primera vez desde la Semana 1 y regaló cuatro intercepciones a la oposición. Eso hace que sean cuatro juegos seguidos con al menos una intercepción. Con un enfrentamiento más favorable en el horizonte, Darnold sigue siendo un QB2 basado en enfrentamientos perfectamente viable que aún ofrece algo de potencial.

Kenneth Walker (9.8 puntos) no tiene suerte con los oficiales, le anularon otro touchdown. Aun así, sigue destacándose en pantalla como el corredor más eléctrico en el backfield de Seattle y sumó tres recepciones importantes para mejorar su día. Se mantiene firmemente en ese nivel de RB2 de medio a bajo, pero con suficiente energía para abrir tu enfrentamiento en cualquier momento.

Luego está Jaxon Smith-Njigba (12,9 fpts), quien podría estar entrando en su fase de "intenta detenerme". La estrella de segundo año está promediando unos impresionantes 115 yardas por recepción por partido, lo que lo pone en camino de alcanzar 1,951 yardas, solo 14 menos que el récord de la NFL. La derrota de la semana pasada ante los Rams fue frustrante, pero a pesar de los cuatro errores de Darnold, Seattle aún tuvo una oportunidad al final.

Ahora los Seahawks se enfrentan a una defensa de los Titans que ha estado cediendo yardas y puntos de fantasía toda la temporada. Tennessee está permitiendo la cuarta mayor cantidad de yardas y la octava mayor cantidad de puntos de fantasía a los WR. ¿JSN? Es una apuesta segura, un WR1 para iniciar sin dudarlo esta semana.

En cuanto a Cam Ward (11,2 puntos de fantasía proyectados para la semana 12), esta no es la semana para arriesgarse. No es más que un QB2 de bajo nivel para alineaciones desesperadas de 2QB. La ofensiva de los Titans tiene el total de puntos implícitos más bajo de cualquier equipo en cualquier juego esta temporada, y el techo de Ward no ha cambiado, su máximo de la temporada es de solo 13,1 puntos de fantasía. Ahora enfrenta a una secundaria de los Seahawks que cede solo 6,3 yardas por intento (tercera mejor) y 9,9 yardas por recepción (segunda mejor).

Predicciones del Juego Titans vs Seahawks

Nos encantaría respaldar a los Seahawks para cubrir el número, pero ese margen se siente un poco demasiado pronunciado. En cambio, la jugada más inteligente es apostar por la ofensiva de Seattle y inclinarse hacia el más.

Ambos equipos han estado tendiendo hacia partidos de alta puntuación esta temporada. Antes del tropiezo del domingo en Los Ángeles, Seattle anotó 44, 38 y 27 puntos en salidas consecutivas. Tennessee, aunque lejos de ser explosivo, ha logrado constantemente alcanzar los dos dígitos, anotando al menos 13 puntos en cuatro partidos consecutivos.

Así que la ecuación es simple: si los Titans pueden aportar su cantidad habitual, todo lo que Seattle necesita es superar la marca de 30 puntos, algo que esta ofensiva ya ha demostrado que puede hacer.

Probabilidades de Apuesta Titans vs Seahawks

Diferencia de puntos

Seahawks -13,5 (-105)

Titans +13,5 (-115)

Línea de dinero

Seahawks: -800

Titans: +550

Total

40.5 (Más de -110/Menos de -110)