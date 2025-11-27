Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Jacksonville Jaguars se dirigen a Nissan Stadium para un enfrentamiento divisional, donde se enfrentarán a los Tennessee Titans en la Semana 13 de la campaña 2025 de la NFL. Se espera que las condiciones en Nashville sean frescas con un poco de lluvia ligera, preparando el escenario para un intenso duelo de la AFC Sur.

Jacksonville llega al fin de semana con un récord de 7-4 bajo la dirección del entrenador Liam Coen, y han mantenido su nivel lejos de casa con un respetable récord de 3-2 en la carretera. En el lado opuesto, los Titans continúan buscando respuestas. El equipo del entrenador interino Mike McCoy se encuentra en 1-10 y todavía persigue su primera victoria en casa de la temporada. Con ambos equipos compartiendo la misma división y toda la historia que viene con ello, este enfrentamiento tiene un poco de picante adicional a pesar de los registros contrastantes.

Hora de inicio del partido Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars

Los Titans y los Jaguars se enfrentarán en la Semana 13 de la temporada de la NFL en el Nissan Stadium en Nashville, Tennessee, el domingo 30 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET / 10:00 am PT para los fanáticos en EE. UU.

Noticias del equipo Tennessee Titans

Los Tennessee Titans, por otro lado, han pasado por un tramo difícil en casa. En la Semana 12, perdieron por poco contra los Seattle Seahawks, 30–24, a pesar de una sólida actuación de Cameron Ward, quien lanzó para 256 yardas y un touchdown. La semana anterior, se quedaron cortos en una dura batalla de 16–13 contra los Houston Texans.

El corredor Tony Pollard ha sido uno de los pocos puntos brillantes para Tennessee, acumulando 56 yardas por tierra contra los Chargers y continuando con una producción constante. Defensivamente, el apoyador Cedric Gray ha estado por todas partes, acumulando 11 tacleadas en solitario en ese mismo enfrentamiento. Sin embargo, la defensa de los Titans ha mostrado grietas, sobre todo en una derrota desproporcionada contra los Indianapolis Colts, donde permitieron 38 puntos.

Informe de lesiones de los Titans: Xavier Woods – fuera, Kendell Brooks – fuera, Elic Ayomanor – fuera

Noticias del equipo Jacksonville Jaguars

Los Jacksonville Jaguars vienen de una de sus actuaciones más convincentes de la temporada, desmantelando a Los Angeles Chargers 35–6 en el EverBank Stadium. Travis Etienne Jr. marcó el ritmo en el suelo, acumulando 73 yardas por tierra y anotando un par de touchdowns para impulsar la victoria.

Pero la consistencia ha sido un problema. Apenas una semana antes, Jacksonville se encontró en el lado equivocado de un tiroteo de 36–29 con los Houston Texans. Trevor Lawrence luchó para mantener a los Jaguars en el partido, lanzando para 158 yardas y una anotación, pero la defensa simplemente no pudo frenar el ataque aéreo de Houston, cediendo 282 yardas por aire.

Aún así, Lawrence sigue siendo el pulso constante de esta ofensiva. En 11 juegos, ha lanzado para 2,407 yardas y 14 touchdowns. Mientras tanto, Etienne sigue siendo el motor del ataque terrestre con 815 yardas y cinco touchdowns, demostrando una vez más lo esencial que es para esta unidad.

Informe de lesiones de los Jaguars: Travon Walker – fuera, Brian Thomas Jr. – fuera, Jourdan Lewis – fuera, Hunter Long – fuera, Anton Harrison – fuera, Yasir Abdullah – fuera

Ver y transmitir en vivo Titans vs Jaguars en los EE.UU.

El partido de Titans vs Jaguars en la Semana 13 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los aficionados también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Ver y transmitir en vivo Titans vs Jaguars en todo el mundo

Para los aficionados fuera de EE. UU. que desean mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para evitar las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Titans vs Jaguars

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios que comienzan en $386. A partir de ahí, los precios escalan a través de los diferentes niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y alcanzan los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, llegando hasta $10,406 para los mejores asientos en la casa.

Consulta el enlace a continuación para ver el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Titans vs Jaguars Fantasy Football

Finalmente están surgiendo algunos signos alentadores para Trevor Lawrence. En sus últimos cuatro encuentros, ha registrado más de cinco intentos de carrera en cada juego y ha encontrado la zona de anotación tres veces con sus piernas. En la Semana 12, lanzó para 256 yardas y tres touchdowns contra Arizona, pero la actuación no fue impecable ya que también entregó tres intercepciones.

Un enfrentamiento de la Semana 13 con Tennessee está en el horizonte, y dado cómo los Titans han defendido el pase últimamente, Lawrence tiene la oportunidad de recuperarse con estilo. Si estás necesitando un mariscal de campo y buscando una solución, apostar por Lawrence esta semana parece una decisión inteligente.

Travis Etienne (11.9 puntos proyectados de fantasía en la W13) sigue siendo el claro alfa en este backfield. Bhayshul Tuten estaba en medio de una actuación destacada antes de que una lesión lo dejara fuera, pero Etienne ha sido constante durante toda la temporada y debería estar en las alineaciones como un confiado RB2.

Mientras tanto, Cam Ward parece estar encontrando su ritmo en la NFL. Después de un comienzo complicado, el novato salió del descanso con dos sólidas actuaciones, y lo hizo contra Houston y Seattle, dos de las defensas más duras en el fútbol. Ward ha cuidado el balón con solo una pérdida en esos dos juegos, y silenciosamente se ha convertido en un factor también por tierra, registrando 33 yardas por carrera contra los Texans y 37 yardas más una anotación por carrera contra los Seahawks. Esta semana se enfrenta a Jacksonville, una defensa que ha cedido la tercera mayor cantidad de touchdowns por pase en la liga. Los fanáticos de los Titans tienen todas las razones para sentirse alentados por el rumbo de este equipo.

Predicciones del Juego Titans vs Jaguars

Los Jacksonville Jaguars se apoyan fuertemente en su juego terrestre y en su capacidad para generar presión al frente, y ambos elementos se perfilan como cruciales una vez más en la Semana 13. Se enfrentarán a un equipo de los Tennessee Titans que se encuentra en el tercio inferior de la liga en defensa contra la carrera y ha tenido dificultades para mantener a sus mariscales de campo de pie, cediendo una de las tasas de captura más altas en la NFL.

Con el regreso esperado del ala cerrada Brenton Strange, se espera que Travis Etienne tenga aún más espacio para operar, lo que le dará a la ofensiva de Jacksonville un impulso bienvenido. Sobre el papel, este enfrentamiento se inclina fuertemente a favor de los Jaguars, y no sería sorprendente si se llevan una victoria bastante cómoda.

Probabilidades de apuestas Titans vs Jaguars

Diferencia de puntos

Jaguars -6.5 (-115)

Titans +6.5 (-105)

Línea de dinero

Jaguars: -325

Titans: +260

Total

42.5 (Más de -105/Menos de -115)