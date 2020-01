Tena, sin autorización para hablar sobre ausencia de Víctor Guzmán

El Pocho no entrenó ni fue contemplado para el encuentro de Liga frente a FC Juárez.

Luego de la victoria sobre los Bravos de Juárez en el debut en el torneo de Clausura 2020, el director técnico de Luis Fernando Tena aseguró no tener permiso alguno para detallar los motivos de la ausencia de Víctor Guzmán.

“Lo único que puedo decir es que es un asunto personal, quisiera darles más explicaciones pero no puedo, no debo y no estoy autorizado”, explicó el entrenador en conferencia de prensa, al tiempo de mostrarse evasivo.

El Pocho no fue parte del último entrenamiento del Guadalajara, tampoco de la convocatoria para enfrentar al conjunto fronterizo cuando era contemplado para salir a la banca.

“Sí, él (Guzmán) estaba considerado para la banca, tuvimos que modificar. No tiene ningún plan (de entrenamiento especial)”, señaló.

Tanto el Flaco como el propio futbolista se han limitado a aclarar que la información podrá detallarse más tarde. “Lo que puedo decir es que ya tendrán noticias esta semana, es un tema personal y es todo lo que puedo decir”.