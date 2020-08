Quiénes son los técnicos que pertenecen a la población de riesgo y cómo serán sus regresos a los entrenamientos

Russo en Boca, Zielinski en Atlético Tucumán y Diego Maradona en Gimnasia entran dentro de la categoría impuesta por el Ministerio. ¿Cómo trabajarán?

Se terminó la larga espera: el Ministerio de Salud aprobó el protocolo presentado por la AFA y dio luz verde para que vuelvan los entrenamientos de los equipos argentinos. Así, los que tengan que afrontar compromisos internacionales entre septiembre y octubre podrán tener un tiempo de preparación, mientras que se ultiman detalles para ponerle fecha al retorno del campeonato. Pero con esta decisión aparecen nuevas responsabilidades y una de ellas, por caso la más importante, es seguir cuidando a aquellos que forman parte de la población de riesgo en cada plantel. Un sector entre los que se encuentran tres entrenadores: Miguel Russo, Diego Maradona y Ricardo Zielinski.

BOCA Y RUSSO

Boca se entrenará a partir del lunes 10 de agosto en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza,el cual fue reacondicionado bajo las nuevas medidas sanitarias para adaptarse más fácilmente al protocolo. Allí, además, se instalará una carpa sanitizante para el uso exclusivo del entrenador y, además, se le dio la libertad de acción: podrá ir o no ir cuando lo desee, será su decisión. En principio, se lo espera el lunes para dar el puntapié inicial, pero después no es tan necesario que esté presente, no solo por su condición, sino por el estilo de trabajo que se llevará a cabo, mucho más orientado hacia lo físico.

En ese sentido, el cuerpo técnico ya tiene armada una metodología dividida de trabajo en caso de no poder contar siempre con el DT: se harán grupos diferentes bajo la conducción de distintos miembros del CT y los cuales se mantendrán a lo largo de las prácticas para que, en caso de que haya algún contagio, no se perjudique al resto del plantel. Cada sesión se hará en canchas diferentes, con un médico por zona asignado, y los futbolistas tendrán a disposición un lugar en donde dejar sus pertenencias sin que entren en contacto con las de otra persona.

MARADONA Y GIMNASIA

El 10 no ve la hora de que llegue, justamente, el 10. Permanentemente, postea en su cuenta de Instagram sus ganas de reencontrarse con el plantel del Lobo y hace algunas semanas completó su mudanza: cambió Bella Vista, a casi dos horas de La Plata, por el barrio privado Campos de Roca, ubicado sobre la Ruta 2 y a escasos 15 minutos de Estancia Chica, donde está realizando una intensa rutina física junto a su médico Leopoldo Luque, gracias a la cual comenzó a acomodar su sueño, dejó el alcohol, bajó 10 kilos y recuperó movilidad en sus rodillas maltrechas.

Sin embargo, aunque cumple los 60 años el 30 de octubre próximo, el complejo historial médico del mejor jugador de la historia es extenso y por todos conocido. Y por eso Pablo Del Compare, médico del Tripero, advirtió que "lo ideal sería que no se presente", delegando toda la tarea en el Gallego Méndez, Adrián González y el profe Hernán Castex. Pero claro, el profesional dejó claro que "es una persona muy especial" y sabe bien que es imposible que, con sus ganas de volver a trabajar, puedan convencerlo.

ATLÉTICO TUCUMÁN Y ZIELINSKI

A diferencia de los otros DT mencionados, el Ruso no tiene enfermedades preexistentes y solo forma parte de la población de riesgo por ahber superado por 60 años (14/10/1959). De hecho, en los días previos a la suspensión total del fútbol, luego de la primera fecha de la Copa Superliga que el Decano ni siquiera pudo disputar por la decisión de River, la dirigencia del club advirtió que no se imaginaban al entrenador "sentado en su casa", ya que no tiene otro impedimento por razones de salud. Cabe destacar que Tucumán, aunque suele formar parte de los reportes diarios de contagiados, tiene números muy lejanos a los del Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo cual el riesgo es mucho menor.

Además de Zielinski, quien forma parte del grupo de riesgo es Christian Lucchetti, ya que hace algunos años reconoció que padece diabetes, pero tampoco sería impedimento para sumarse a los trabajos.