Tebas y Blatter critican a Infantino tras el Mundial

Javier Tebas cree que Gianni Infantino debe dimitir como presidente de la FIFA, pero teme que se mantenga en el cargo.

«Su etapa en la FIFA ha terminado, pero cuenta con el sistema y las federaciones. No hay contrincante, nadie quiere perder», suspira Tebas en La Gazzetta dello Sport.

Tebas critica que el sistema «está mal» y permite que Infantino permanezca al frente de la FIFA pese a que, a su juicio, está «destruyendo» el fútbol. «La FIFA hace lo que quiere en función de sus intereses, no del fútbol», concluye.

«Si la FIFA necesita un descanso de 27 minutos, simplemente se impone. Las pausas para hidratarse eran solo para los anuncios, eso era una mentira. En La Liga también las tenemos, pero solo cuando hace mucho calor. Ahora bien, en algunos estadios simplemente había aire acondicionado. Incluso tuve que ponerme un jersey», afirma Tebas.

Tampoco es el único que lo critica: Sepp Blatter, expresidente de la FIFA, se muestra igual de duro con su antiguo empleador.

«El Mundial más largo de la historia ha terminado con el campeón adecuado, pero en el camino perdió credibilidad. La política no debe eclipsar el juego», escribe un preocupado Blatter en X.

«Ahora les toca a los aficionados, a los jugadores y a las federaciones nacionales recuperar el fútbol y, bajo un nuevo liderazgo, devolverlo a sus raíces», concluye el suizo de 90 años, confiado en que lleguen tiempos mejores para el fútbol internacional.