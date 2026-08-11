Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha revelado los detalles del inicio de su pasión por el fútbol y de su afición por el Real Madrid, explicando que este amor comenzó de forma aleatoria durante su infancia y ha continuado hasta la actualidad, a pesar de que su hermano mayor eligió ser aficionado del Barcelona.

Tebas explicó, en una entrevista destacada por el diario español "Marca": "En aquel momento nos dividimos, uno con el Barcelona y el otro con el Real Madrid, y ahí empezó nuestra pasión por el fútbol y nuestro interés por lo que ocurría. Desde entonces nació el amor por el fútbol".

El dirigente español explicó que su tío lo llevó más tarde a ver uno de los partidos, señalando que su primera elección del equipo del que sería aficionado dejó una huella clara en su relación con el fútbol, y afirmó: "La elección de los dos equipos fue aleatoria, y desde entonces mostramos interés por ese equipo. Mi hermano mayor sigue siendo aficionado del Barcelona, y yo sigo siendo aficionado del Real Madrid".

Tebas también recordó sus años de juventud en la ciudad de Huesca, antes de dedicarse profesionalmente al mundo del fútbol, cuando compartía su pasión por el Real Madrid con sus amigos del colegio, entre los que también había aficionados del Barcelona.

Tebas subrayó que la rivalidad entre los aficionados del Real Madrid y del Barcelona también estaba presente en sus encuentros fuera de los terrenos de juego, y dijo: "No había una noche en la que saliéramos a tomar algo y no acabara en un enfrentamiento entre los aficionados del Barcelona y los del Real Madrid", rememorando los debates y las bromas habituales entre ambos grupos.

Tebas se refirió a una de esas situaciones que todavía sigue grabada en su memoria, y dijo: "Cuando decíamos: hemos ganado seis Copas de Europa, los aficionados del Barcelona respondían: ¡los dinosaurios también existieron! Esa frase no la olvidaré nunca".