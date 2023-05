Tebas: "En el caso de Florentino, si no haces lo que él cree... entonces eres su enemigo"

"No porque Florentino sea el presidente del Madrid todos los madridistas tienen que estar con Florentino, ni estoy en contra del Madrid"

"Tener buenas relaciones personales con los presidentes no me marca la forma de actuar. No hay manías a nadie. Lo que sí que es verdad, sobre todo, en el caso de Florentino Pérez, es que si no haces lo que él cree que es ... entonces eres su enemigo". Palabra de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que concedió este lunes una amplia entrevista al programa "La Hora de Broti" de Radio MARCA Asturias. El presidente de LaLiga, que tuvo palabras para analizar la historia y tradición del derbi asturiano, se refirió a varios puntos de la actualidad futbolística como Vinicius, el VAR o su relación con Laporta, al margen de Florentino Pérez.

Cómo es la relación de Tebas con Florentino Pérez

"A mí me gusta mucho el fútbol y Florentino Pérez no es el Real Madrid, hay que saber diferenciar esas cuestiones. No porque Florentino Pérez sea el presidente del Real Madrid todos los madridistas tienen que estar con Florentino Pérez, ni eso significa que estoy en contra del Real Madrid, no", comentó el presidente de LaLiga.

El caso de Vinicius

"Lo veo como Ancelotti, que a veces le pide tranquilidad a Vinicius. El otro día en la final de la Copa del Rey, ese abrazo cariñoso al salir del túnel de vestuarios en el descanso. Veo que es un chico joven, impulsivo, y que tendría que tener tranquilidad. También con todos los problemas que ha tenido con los gritos racistas se ha exagerado alrededor de él un problema cuando, en mi opinión, es menos de lo que hay", comentó.

¿Puede el Barça fichar a Messi?

"No lo sé, depende del jugador y del Fútbol Club Barcelona. Lo único que sabemos es el control económico y el Barcelona sabe lo que tiene que hacer, porque conoce perfectamente las normas del control económico, para poder tener hueco para inscribir a un jugador", aseguró Tebas.

Funcionamiento del VAR en nuestro fútbol

hay una desazón entre los clubes, entrenadores, jugadores, aficiones, medios de comunicación. Muchas jugadas que no se saben lo que es. Que si es mano, penalti o penaltito... Tengo la sensación, también porque lo he hablado con un colegiado, que el peso de las jugadas más importantes ya no recae sobre el árbitro del campo, sino sobre los árbitros de VAR. Se está perdiendo la esencia del director de partido, que tiene que ser el árbitro de campo. Entonces hay una confusión en la autoridad. Eso no está bien trabajado. El del VAR es el que decide si es penalti o no, si es mano o no, si es o no expulsión", dijo.

VAR en La Liga Smartbank

"Tenemos seis, ocho o doce cámaras en LaLiga SmartBank, depende del partido. El fuera de juego semiautomático creo que también estará en LaLiga SmartBank. Esa es una decisión que tenemos que tomar, pero creo que sí. Es un aspecto positivo en ese aspecto", dijo Tebas.

Tebas comentó que "