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Tebas: «El arbitraje no hundirá a España; dejemos de actuar como niños»

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El presidente de La Liga prevé el resultado

Javier Tebas, presidente de La Liga, confía en que España gane el Mundial ante Argentina hoy.

En «Little Spain» de Nueva York, declaró a «Marca»: «Esperamos el partido con ilusión. Si jugamos como sabemos, el arbitraje no importará y el árbitro pasará desapercibido».

Destacó que el partido contra Francia fue excepcional: «Dudo que el Mundial haya visto o vea un encuentro como ese. Lo he revisado varias veces, incluido el gol de Pedro Porro, y no veremos algo así».

Pronosticó una victoria española por más de un gol y destacó la importancia de la lógica para mejorar las relaciones entre La Liga y la Federación Española de Fútbol.

Concluyó: «La clave es la razón. Cuando prevalece, el entendimiento es fácil; debe haber diálogo, y todo se simplifica. Debemos dejar atrás el rechazo constante».

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