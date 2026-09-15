La estrella del West Ham, Tomas Soucek, recibió una violenta amenaza por parte de un aficionado del Millwall, antes del esperado derbi entre los dos equipos londinenses este fin de semana.

El West Ham se desplaza al estadio The Den el próximo sábado, en la Championship, donde ambos se enfrentarán por primera vez en 14 años, en un partido considerado por muchos como una de las rivalidades más feroces del fútbol inglés.

El internacional checo Soucek, de 31 años, sufre una lesión en el tobillo y no ha jugado con el West Ham esta temporada, pero animó al equipo del entrenador Nuno Espírito Santo desde las gradas.

Sin embargo, el centrocampista fue advertido de mantenerse alejado del estadio «The Den» por un aficionado del Millwall durante un encuentro fortuito en un lugar público, según indicó el periódico británico «Daily Mail».

En un vídeo que circuló por las redes sociales, Soucek fue advertido con estas palabras: «Si te veo en The Den el próximo sábado, te cortaré la maldita cara, cabrón».

Partidos anteriores entre el Millwall y el West Ham se vieron empañados por actos racistas dirigidos contra los jugadores por parte de las aficiones de ambos equipos, mientras que un aficionado de 44 años fue apuñalado en el pecho cuando los dos equipos se enfrentaron en la Copa de la Liga en agosto de 2009.

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