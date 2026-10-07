Tchouaméni propone a 3 jugadores para el Balón de Oro

Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid y de la selección de Francia, propuso a tres de sus compatriotas para ganar el Balón de Oro 2026, asegurando que el premio debería regresar a Francia.

Tchouaméni afirmó, durante una entrevista con el canal "France 24", respondiendo a una pregunta sobre a qué jugador le daría su voto si tuviera derecho a votar: "Es una pregunta difícil, porque hay muchos jugadores que lo merecen".

Y continuó: "Kylian Mbappé hizo una temporada excepcional, y creo que lo merece, al igual que Ousmane Dembélé por lo que hizo con el París, y su nueva consagración en la Liga de Campeones de Europa. También está Michael Olise".

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Y cuando se le preguntó si sus elecciones se limitaban a los jugadores franceses, respondió: "Sí, por supuesto, el Balón de Oro debe regresar a Francia".

La gala del Balón de Oro, en su septuagésima edición, se celebra el 26 de octubre en el teatro Palladium de Londres. Es la primera vez que la capital británica acoge la ceremonia, en homenaje a Stanley Matthews, primer ganador del premio en 1956.

Dembélé defiende su título después de consagrarse en la edición de 2025, convirtiéndose en el sexto francés en ganarlo.

El trío mencionado por Tchouaméni cuenta con sólidos argumentos. Dembélé condujo al París Saint-Germain a conservar el título de la Liga de Campeones, tras vencer al Arsenal en los penales en la final de Budapest, y marcó él mismo el penal con el que logró el empate.

Mbappé, por su parte, terminó la temporada con 50 goles y 10 asistencias, con el Real Madrid y la selección de Francia, y se convirtió en el máximo goleador histórico del Mundial con 22 goles, pero su temporada quedó sin títulos, mientras que Olise fue galardonado con el premio al mejor jugador de la Bundesliga y rompió el récord de Pelé en número de asistencias en una sola edición del Mundial, con 7 asistencias.



