Tapia reconoce baja de nivel de Comunicaciones

El director técnico se mostró preocupado por el último partido ante Guastatoya.

El Apertura 2019 en Guatemala está cerca de finalizar y las escuadras buscan quedarse con los últimos puntos para entrar de lleno a la Liguilla. Comunicaciones es uno de los contendientes, pero su último partido le dejó muchas dudas a su director técnico.

Mauricio Tapia, entrenador de los Cremas, dio una autocrítica sobre el partido ante Guastatoya, donde considera que sus jugadores no mostraron su mejor nivel. “Se hizo un buen partido en aspectos generales, pero sin duda me deja un poco de bronca no haber manejado la ventaja que tuvimos en dos ocasiones, sin duda de haber hecho mejor las cosas se hubiera conseguido los tres puntos”, sentenció.

Con respecto a que su escuadra perdió el liderato y en momentos les empataron el partido, Tapia dijo: "No nos cuidamos bien en el primer gol, hubo fallas que el rival aprovechó, cuando íbamos 3-2 teníamos el equipo descompensado, porque estábamos 1-2 abajo y nos paramos de una forma para darle vuelta al marcador”.

Dos empates al hilo relegaron a Comunicaciones al segundo puesto de la tabla. Antigua, Sanarate y Xelajú serán sus últimos sinodales antes de iniciar la fase final, donde tratarán de quedarse con el título del campeonato.