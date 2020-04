Tapia pide tomar en serio la lucha contra el coronavirus

El DT de Comunicaciones habló sobre los cuidados que debe tener la ciudadanía en estos días de cuarentena.

Mauricio Tapia, director técnico de Comunicaciones, habló sobre la situación que se vive en Guatemala con el tema de la pandemia de coronavirus. El timonel de los Cremas considera que ahora lo único que importa es prevenir y quedarse en casa durante estos días.

“Nos debemos cuidar mucho. Lo más importante es quedarse en casa, solo salir si es necesario. Para muchos es complicado pero debemos proteger a nuestra familia", explicó Tapia, quien además se encuentra muy feliz por el nacimiento de su cuarto hijo.

"Ahora nos cuidamos mucho más. Solo yo he salido por compras de comida, ni mi esposa ni mi hijo lo hacen, además, solo lo he salido un par de veces porque no quiero arriesgarnos”, cuenta Tapia, quien será padre por cuarta vez; sus dos hijos mayores viven en ", comentó.

Comunicaciones era el mejor equipo del campeonato antes del parón por coronavirus, siendo el puntero con 28 unidades. Los Cremas, en su última presentación, vencieron con suma facilidad a Municipal en una nueva edición del clásico guatemalteco.