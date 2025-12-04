Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los New Orleans Saints se dirigen al Estadio Raymond James el domingo para un enfrentamiento de la Semana 14 con los Tampa Bay Buccaneers, y ambos equipos llegan con historias muy diferentes.

New Orleans viene de una derrota 21-17 contra los Miami Dolphins, un juego que una vez más destacó sus problemas continuos. El ataque nunca encontró su ritmo, y los problemas de protección fueron evidentes, Tyler Shough fue capturado cuatro veces y recibió ocho golpes de mariscal de campo, una clara señal de que la línea sigue fallando en momentos críticos.

Tampa Bay, por otro lado, está de vuelta en la pelea por la división con Carolina empujando por el primer lugar, lo que hace que este enfrentamiento sea aún más crucial. Los Bucs rompieron una racha de tres derrotas con una victoria dura de 20-17 sobre los Cardinals, dándole a Baker Mayfield y compañía un impulso muy necesario mientras tratan de recuperar el control de la carrera por la NFC Sur.

Hora de inicio Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints

Los Buccaneers y los Saints se enfrentarán en la Semana 14 de la temporada de la NFL en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida, el domingo 7 de diciembre, comenzando a la 1:00 pm ET / 10:00 am PT para los aficionados en los EE. UU.

Noticias del equipo Tampa Bay Buccaneers

Las cosas finalmente cambiaron en Tampa la semana pasada, con el corredor Bucky Irving haciendo su tan esperado regreso después de perderse siete juegos. Su presencia inmediatamente dio frutos, ya que lideró la ofensiva con 81 yardas totales y anotó un touchdown en una victoria de recuperación por 20-17. Los Bucs también se sumergieron en la creatividad, implementando una jugada de engaño que permitió al tackle ofensivo Tristan Wirfs atrapar su primer pase de touchdown. Sin embargo, Wirfs (oblicuo) se quedó fuera del entrenamiento del miércoles.

Aún más alentador para Tampa Bay es la apertura de la ventana de práctica de 21 días para los receptores Mike Evans y Jalen McMillan. Aunque su regreso esta semana no está garantizado, las señales apuntan a que los Bucs recuperarán fuerza crítica en el momento justo. Con el título de la NFC Sur y una quinta corona divisional consecutiva al alcance, Tampa no puede darse el lujo de tropezar contra los Saints, que tienen marca de 2-10. Si los Buccaneers quieren asegurar su boleto de postemporada, cumplir con el deber el domingo no es opcional.

Getty Images

Noticias del equipo New Orleans Saints

New Orleans finalmente está empezando a dar las llaves a sus jóvenes talentos. El equipo realizó el cambio al mariscal de campo novato Tyler Shough en la Semana 9, la semana pasada el corredor novato Devin Neal tuvo su primera titularidad, y el receptor de segundo año Devaughn Vele tuvo una actuación destacada con 93 yardas recibidas, la mejor de su carrera. A pesar de que los Saints quedaron cortos 21-17 en casa, la aparición tardía de estas caras nuevas es exactamente de lo que debería tratarse esta última etapa para un equipo ya eliminado de la contienda de playoffs.

El informe de lesiones tampoco está haciendo ningún favor a los veteranos. La estrella corredor Alvin Kamara (rodilla/tobillo) y el receptor principal Chris Olave (espalda) no participaron en la práctica del miércoles. Si ambos quedan fuera en Tampa Bay, es probable que la atención y las jugadas recaigan en Neal y Vele. Puede que no sea la receta para robar una victoria el domingo, pero al menos inyecta un cambio largamente esperado en una alineación que se ha mantenido sin importar los resultados consistentemente pobres.

Getty Images

Mira y transmite en vivo Buccaneers vs Saints en los EE. UU.

El partido entre Buccaneers y Saints en la Semana 14 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura en Paramount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se lanzarán más detalles sobre dónde ver el partido en Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que estate atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Buccaneers vs Saints en todo el mundo

Para los aficionados fuera de EE. UU. que quieren estar conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de la temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte enganchado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Buccaneers vs Saints

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada comenzando en $386. A partir de ahí, los precios escalan a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando los $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Revisa el enlace a continuación para obtener un desglose completo de cómo comprar entradas para juegos de la NFL.

Fútbol Fantasy de Buccaneers vs Saints

Baker Mayfield podría colarse en el territorio de QB1 esta semana, y no es difícil ver por qué, la defensa contra el pase de los Saints ha sido nada menos que un desastre últimamente. Desde la Semana 9, han estado concediendo la 12ª mayor cantidad de yardas por intento, la 12ª calificación de pasador más alta y tasa de éxito por jugada, y el tercer peor CPOE en la liga. En otras palabras: los mariscales de campo han tenido un día de campo contra ellos.

La semana pasada, Bucky Irving regresó e instantáneamente reclamó el backfield como si nunca se hubiera ido. Manejó el 54.4% de los snaps, corrió rutas en el 24.2% de las jugadas de pase, dominó 17 de las 21 corridas de RB de Tampa y tomó las tres oportunidades de carrera en la zona roja. Esa carga de trabajo se tradujo en 19 toques para 81 yardas totales, suficiente para terminar como el RB15 de la semana y reafirmarlo como el líder indiscutible.

Mientras tanto, el brillo de Emeka Egbuka se ha desvanecido un poco. No hace mucho, parecía una estrella de fantasía y un titular semanal obligado. Ahora, el entusiasmo se ha enfriado, y la mayoría de los analistas lo ven como un WR2 o flex con altibajos. La jerarquía de WRs de Tampa Bay podría volver a cambiar, Mike Evans podría jugar esta semana y Chris Godwin ya está en la mezcla. La perspectiva de fantasía de Egbuka podría cambiar drásticamente dependiendo del estado de Evans, así que es definitivamente necesario un reevaluación más cerca del viernes.

En el otro lado, Tyler Shough sigue en el nivel de "sólido pero no espectacular" para transmisión, pero hay espacio para el optimismo. Ha mostrado un verdadero desarrollo, y tiene otro enfrentamiento jugoso. Desde la Semana 9, la defensa contra el pase de los Buccaneers ha sido generosa en extremo: más yardas por pase permitidas por juego, segundo más yardas por intento, segundos más TDs por pase (empatados), y la segunda tasa de éxito más alta por jugada de pase. Si Shough sigue mejorando, podría flirtear con la producción de QB1 nuevamente.

En cuanto al juego terrestre, Devin Neal se ha convertido en una red de seguridad en el fantasy mientras Alvin Kamara sigue fuera. La carga de trabajo de Neal ha sido muy constante, más del 80% de los snaps y toques de doble dígito en semanas consecutivas, lo que lo convierte en un flex fiable y un sorprendente RB2 de bajo nivel para aquellos que valoran el volumen sobre el brillo.

Por último, Chris Olave sigue lidiando con ese molesto problema de espalda. Jugó a pesar del dolor la semana pasada, pero está lidiando con dolores nuevamente, por lo que su estado necesita ser monitoreado a medida que lleguen los informes de práctica durante la semana.

Predicciones del partido Buccaneers vs Saints

Los corredores de apuestas no están mostrando mucho amor a New Orleans esta semana, los Saints están coqueteando con ser underdogs de dos dígitos. Aun así, cuanto mayor sea la diferencia, más margen tendrán para mantenerse dentro del número, y la historia dice que saben cómo hacerlo. New Orleans ha cubierto en siete enfrentamientos consecutivos con Tampa Bay, sin importar cuán desequilibradas parecieran las proyecciones en papel.

El total de puntos ha tendido consistentemente a ser bajo cuando estos rivales del sur de la NFC se enfrentan, el under se ha hecho efectivo en seis de sus últimos ocho enfrentamientos. En ese lapso, los Saints han superado la barrera de los 20 puntos solo dos veces, y ahora llevan siete juegos seguidos sin alcanzar esa marca. Uno de esos tropiezos ocurrió en la Semana 8 cuando Tampa arrasó con una victoria de 23-3.

Pero hay al menos un destello de esperanza para la ofensiva de New Orleans este fin de semana. La defensa de Tampa Bay ha sido permeable esta temporada, cediendo 25.1 puntos por partido, la 23ª peor marca de la liga. Si alguna vez hay un momento para que los Saints redescubran su toque anotador, esta parece ser la mejor invitación que van a recibir.

Probabilidades de apuestas Buccaneers vs Saints

Difusión

Saints +8.5 (-112)

Buccaneers -8.5 (-108)

Línea de dinero

Saints: +360

Buccaneers: -470

Total

42.5 (Más de -118/Menos de -102)