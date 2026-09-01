Sydney van Hooijdonk regresa a la Eredivisie

Sydney van Hooijdonk regresa con efecto inmediato a la Eredivisie. El delantero, de 26 años, terminará la temporada en el PEC Zwolle, según informó la directiva del club este martes. Van Hooijdonk llegó en enero como agente libre desde NAC Breda al Estrela Amadora portugués.

El PEC incorpora al delantero en calidad de cedido por una temporada y ha pactado una opción de compra realista en las negociaciones. Podría debutar ya el viernes ante el Sparta Rotterdam.

Van Hooijdonk habría sido visto el lunes en Schiphol, donde fue recibido por Gerry Hamstra, director técnico del PEC. El club de Zwolle mostró en X un vídeo de un aeropuerto y de un avión, lo que apunta a la llegada del jugador.

El fichaje ya ha reaccionado en la página web del PEC. «Estoy muy contento con mi llegada a Zwolle y por volver a estar en la Eredivisie. El PEC Zwolle es un club que lleva años demostrando que pertenece a la Eredivisie y que tiene ambición para ir creciendo paso a paso. Estoy convencido de que, con mis cualidades, puedo ser importante para el equipo y por eso tengo muchas ganas de ponerme manos a la obra aquí».

«El perfil de Sydney encaja bien en nuestra búsqueda de un refuerzo ofensivo», afirmó Hamstra. «Sydney, además de su experiencia internacional, ya suma casi 100 partidos en la Eredivisie, tiene mucho gol, aporta mucha potencia en la lucha y juega con valentía. Le deseamos a Sydney muchísimo éxito en nuestro gran club».

El delantero regresó al NAC Breda en 2025, para marcharse medio año después al Estrela Amadora. En Portugal, Van Hooijdonk ha quedado relegado a un segundo plano, por lo que un nuevo comienzo en el PEC es bienvenido.

Van Hooijdonk jugó antes en su carrera en Bologna, Cesena, Norwich City y sc Heerenveen. En Frisia, el hijo de Pierre van Hooijdonk logró marcar 26 veces en 54 partidos.

El PEC perdió tres de los primeros cuatro partidos de la nueva temporada y solo ha marcado cuatro goles. Por eso, el club de Zwolle puede necesitar muy bien a un nuevo delantero para escalar posiciones en la clasificación.

En el PEC, Van Hooijdonk competirá con Koen Kostons. El sábado todavía marcó ante el NEC, que logró ganar por 1-3 en Zwolle.