Según informa el portal francés Foot Mercato, Diego Moreira, del Racing de Estrasburgo, será el sucesor del marfileño que se marchó a España.

De acuerdo con esa información, con el belga de 21 años ya se habría alcanzado también un acuerdo de principio para un traspaso, aunque el principal escollo son las diferencias entre ambos clubes en lo referente al importe del fichaje.

Según el informe, las posturas están muy alejadas en cuanto a la compensación por el jugador, por lo que difícilmente se espera un acuerdo a corto plazo. Sin embargo, no se dan cifras exactas, como cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo el Leipzig.

El RB Leipzig busca un sucesor para Yan Diomande

En el club sajón, Moreira estaría previsto en cierto modo como sustituto directo de Diomande, que la semana pasada se marchó al Real Madrid por una cifra récord de 125 millones de euros, según se informa. El marfileño firmó un contrato hasta 2033 en la capital española y, con los bonus incluidos, la cantidad total podría ascender hasta los 140 millones de euros.

Para repartir la responsabilidad entre varios jugadores, el Leipzig también estaría contemplando, además de Moreira, el fichaje de Samir El Mourabet, que también tiene 20 años y milita en el Racing de Estrasburgo.

Ambos jugadores siguen vinculados a largo plazo con el club de la Ligue 1 y, al parecer, no cuentan con cláusulas de rescisión. En el caso de Moreira, su contrato se extiende hasta 2029, mientras que El Mourabet está ligado incluso hasta 2030.