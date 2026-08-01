¿Sustituto de Yaisle? ¿Le arrebatará el Al-Ahly el arquitecto del Al-Ittihad?

El Al-Ahli saudí continúa su búsqueda del nuevo director técnico, tras la sorpresiva salida del alemán Matthias Jaissle de la dirección del equipo antes del inicio de la nueva temporada.

Jaissle decidió dimitir de su cargo debido al fracaso de ambas partes para llegar a un acuerdo sobre los términos del nuevo contrato, marchándose del Al-Ahli rumbo al Newcastle United inglés, ya que los informes indican que este último pagará 11 millones de euros como compensación al campeón de Asia.

Según los últimos acontecimientos, el Al-Ahli podría dirigirse a la contratación del portugués Nuno Santo, exentrenador del Al-Ittihad, quien goza de una gran consideración dentro del club, debido a lo que logró con el equipo tras un largo periodo de sufrimiento.

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El entrenador portugués logró devolver al Al-Ittihad a los podios de coronación, después de conducirlo a conquistar el doblete de Liga y Supercopa durante la temporada 2022-2023, tras una larga ausencia en la lucha por los títulos.

El comunicador Sami Al-Qadi y Khamis Al-Zahrani, exestrella de la selección saudí, prevén que Nuno Santo podría asumir la dirección del Al-Ahli como sucesor de Jaissle durante los próximos días.

El nombre del Al-Ahli se ha vinculado con numerosos entrenadores, pero la dificultad de la tarea llevó a los españoles Xavi Hernández y Marcelino a rechazar el banquillo técnico dentro de los pasillos del castillo de las copas.



