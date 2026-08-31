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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Superando a Mbappé y Haaland: un récord de Yamal en las grandes ligas

L. Yamal
Barcelona
Rayo Vallecano
Primera División
E. Haaland
K. Mbappe
España
Noruega
Francia

Nueva historia

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, logró un récord durante el partido en curso de su equipo ante el Rayo Vallecano en la tercera jornada de la Liga española.

Lamine Yamal marcó el segundo gol del Barcelona en el minuto 21 del encuentro con un disparo espectacular.

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La cuenta oficial del Barcelona escribió en la red "X": "Lamine Yamal se ha convertido en el jugador más joven de la historia de las cinco grandes ligas europeas en alcanzar los 50 goles, superando los registros de Erling Haaland y Kylian Mbappé".

Cabe recordar que Yamal logró este hito con el Barcelona con 19 años y 49 días.

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