Lamine Yamal, estrella del Barcelona, logró un récord durante el partido en curso de su equipo ante el Rayo Vallecano en la tercera jornada de la Liga española.

Lamine Yamal marcó el segundo gol del Barcelona en el minuto 21 del encuentro con un disparo espectacular.



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La cuenta oficial del Barcelona escribió en la red "X": "Lamine Yamal se ha convertido en el jugador más joven de la historia de las cinco grandes ligas europeas en alcanzar los 50 goles, superando los registros de Erling Haaland y Kylian Mbappé".

Cabe recordar que Yamal logró este hito con el Barcelona con 19 años y 49 días.



