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Abobakr El Mokadem
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Su agente responde con contundencia: ¿se marchará Gavi del Barcelona en enero?

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No cuenta mucho con él Flick

Iván de la Peña, agente de Gavi, estrella del Barcelona, respondió a las informaciones que hablan sobre la posible salida del centrocampista durante el próximo mercado invernal.

La difícil situación que atraviesa el canterano de La Masia, y su escasa participación en los partidos, provocaron un aumento de las especulaciones sobre su futuro, ya que algunas informaciones apuntan a que no está contento con la reducción de su papel.

Las últimas informaciones señalan que el Nápoles está dispuesto a ofrecer una salida al campeón del Mundial 2026.

Sin embargo, el representante de Gavi aseguró que no ha negociado con ningún club y que el centrocampista español seguirá en el Barcelona.

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08 nov 2026

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De la Peña declaró, según el portal " tribuna": "No he negociado con nadie. Gavi se queda".

A pesar de haber recuperado su plena forma física y de haber superado los problemas de lesión, Gavi solo ha podido participar en ocho partidos esta temporada, de los cuales únicamente 2 como titular.

La lesión de Rodri ha abierto ahora la puerta al jugador de 22 años para recuperar su protagonismo dentro del conjunto catalán.

 

 

 

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