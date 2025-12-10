Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Stuttgart vs. Maccabi Tel-Aviv, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Europa League entre Stuttgart y Maccai Tel Aviv, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

En la noche de este jueves, 11 de diciembre, se llevará a cabo el duelo entre el VfB Stuttgart y el Maccabi Tel Aviv en el marco de la Europa League en la 6ª jornada. El partido comienza a las 18:45 horas (tiempo de España) en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart.

GOAL te revela todo lo que necesitas saber, incluidos el canal de TV, detalles de streaming y más.

Cómo ver Stuttgart vs Maccabi Tel-Aviv, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports 2 (Argentina), ESPN 7 (resto de Sudamérica) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio VfB Stuttgart contra Maccabi Tel Aviv

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Mercedes-Benz Arena.

  • México:11:45 horas
  • Argentina:14:45 horas
  • Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv: Alineaciones

VfB Stuttgart contra Maccabi Tel Aviv alineaciones probables

Noticias sobre VfB Stuttgart

Tras dos derrotas consecutivas en la Bundesliga, el VfB quiere hoy retomar el exitoso partido de la Europa League pasado. En el partido fuera de casa contra los Go Ahead Eagles en los Países Bajos, el equipo de Sebastian Hoeneß celebró una clara victoria por 4-0.

Con un total de nueve puntos en cinco partidos, los suabos están actualmente en el duodécimo lugar de la tabla de la Europa League.

Noticias sobre Maccabi Tel Aviv

Los visitantes de Israel han conseguido solo un punto en cinco partidos y tienen una decepcionante diferencia de goles de 1:14. Solo OGC Niza se encuentra peor en la tabla con cero puntos y está detrás de Maccabi Tel Aviv. Para el VfB Stuttgart hoy es, por tanto, una clara tarea obligatoria.

Historial de enfrentamientos directos

VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv: Las Tablas

