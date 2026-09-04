Villarreal recibe al Deportivo de A Coruña en el Estadio de la Cerámica de Vila-real en un partido de Primera División que enfrenta a dos clubes con realidades muy distintas al inicio de la temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 4 5 sept 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Cómo ver Villarreal vs Deportivo de A Coruna en vivo

El partido entre Villarreal y Deportivo de A Coruña se puede seguir en televisión y en streaming a través de los canales que aparecen a continuación. Sky Sports emite el encuentro, mientras que ESPN Deportes también ofrece cobertura del partido con la posibilidad de verlo en vivo a través de Fubo.

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Acerca del encuentro

El Submarino Amarillo atraviesa un arranque irregular. Los de Íñigo Pérez acumulan dos empates y una derrota en sus tres primeros compromisos ligueros, y necesitan sumar de tres en casa para alejarse de la zona baja de la tabla, donde se encuentran en el puesto 15.

El Deportivo llega a Vila-real con otra energía. Los gallegos, que han invertido cerca de 25 millones de euros en diez refuerzos para construir el llamado Super Depor 2.0 tras su regreso a la élite, se presentan en octava posición y con la moral alta tras su victoria en la jornada anterior.

La última incorporación del Depor ha generado expectación: el centrocampista Marc Casado llega cedido del FC Barcelona con opción de compra, un movimiento que refuerza el centro del campo de Antonio Hidalgo con calidad y experiencia en el máximo nivel.

Para Villarreal, el partido representa una oportunidad de reencontrarse con la victoria en casa. El equipo ha mostrado capacidad goleadora en sus empates frente al Atlético de Madrid y al Racing de Santander, pero le ha faltado solidez defensiva para cerrar los encuentros.

El Deportivo, por su parte, llega con Pierre-Emerick Aubameyang en punta, una figura que puede desequilibrar cualquier defensa de la categoría y que da al equipo visitante un potencial ofensivo considerable.

Noticias del equipo y escuadras

Íñigo Pérez no tiene bajas confirmadas por lesión ni sancionados para este encuentro. El técnico del Villarreal apunta a un once con Luiz Junior bajo palos, una línea defensiva formada por Alex Freeman, Pau Navarro, Carlos Romero y Renato Veiga, y un centro del campo con Pape Gueye y Santi Comesaña. Arriba, Nicolas Pépé y Alberto Moleiro acompañarían a Georges Mikautadze y Ayoze Pérez en el ataque.

El Deportivo de Antonio Hidalgo llega con dos ausencias confirmadas: Noé Carrillo no estará disponible por lesión, y Adrià Altimira cumple sanción. A pesar de estas bajas, el once proyectado incluye a Pierre-Emerick Aubameyang en punta, con Luismi Cruz y Bil Nsongo como apoyos, y una medular con Mario Soriano, Lorenzo Amatucci y Riki Rodríguez. La portería será para Leo Román.

Forma

Villarreal suma un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente en liga fue una derrota por 1-0 ante el Alavés el 28 de agosto, y antes de eso empató 2-2 con el Atlético de Madrid y con el Racing de Santander en las dos primeras jornadas. Las dos victorias llegaron en la pretemporada, ante el Galatasaray (1-2) y el Levante (1-0).

El Deportivo de A Coruña llega con mejor dinámica reciente: dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Valencia en Primera División el 30 de agosto. Antes de eso, los gallegos empataron a uno tanto con el Málaga como con el Elche en sus primeros compromisos ligueros. En amistosos, ganaron 1-0 al Génova y perdieron 1-0 ante el Real Madrid.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en Primera División data del 12 de mayo de 2018, cuando el Deportivo de A Coruña venció al Villarreal por 2-4 en Riazor. Antes de ese resultado, los dos clubes empataron 1-1 en el Estadio de la Cerámica en enero de 2018 y se igualaron 0-0 en dos ocasiones durante la temporada 2016-17. Considerando los cinco últimos encuentros registrados entre ambos, el Villarreal acumula un triunfo, el Deportivo dos victorias y hay dos empates, aunque el encuentro amistoso de agosto de 2016 también se saldó con victoria gallega por 2-0.

Clasificación

En la tabla de Primera División, Villarreal ocupa la decimoquinta posición, mientras que el Deportivo de A Coruña se sitúa en el octavo puesto.